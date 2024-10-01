В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы до Индии и Таиланда

В расписании пермского аэропорта появились чартерные рейсы до Индии и Таиланда. Летные программы по маршрутам продлятся до марта 2025 года. Осуществлять их будет авиакомпания Azur Air.
«Авиарейсы по маршрутам от Перми до Гоа и от Перми до Пхукета. Первый вылет до Гоа — 5 декабря. Время в пути — 6 часов 55 минут, тип судна Boeing-757. Первый вылет на Пхукет состоится 13 ноября. Время в пути составит 8 часов 45 минут. Тип самолета — Boeing-767», — сообщается в расписании аэропорта Большое Савино.
Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «ИрАэро» до конца марта 2025 года продлила полетную программу из Перми в Баку. Авиарейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!