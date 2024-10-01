В расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы до Индии и Таиланда

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Полетные программы рассчитаны до конца марта 2025 года
Полетные программы рассчитаны до конца марта 2025 года Фото:

В расписании пермского аэропорта появились чартерные рейсы до Индии и Таиланда. Летные программы по маршрутам продлятся до марта 2025 года. Осуществлять их будет авиакомпания Azur Air.

«Авиарейсы по маршрутам от Перми до Гоа и от Перми до Пхукета. Первый вылет до Гоа — 5 декабря. Время в пути — 6 часов 55 минут, тип судна Boeing-757. Первый вылет на Пхукет состоится 13 ноября. Время в пути составит 8 часов 45 минут. Тип самолета — Boeing-767», — сообщается в расписании аэропорта Большое Савино.

Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «ИрАэро» до конца марта 2025 года продлила полетную программу из Перми в Баку. Авиарейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам.

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В расписании пермского аэропорта появились чартерные рейсы до Индии и Таиланда. Летные программы по маршрутам продлятся до марта 2025 года. Осуществлять их будет авиакомпания Azur Air. «Авиарейсы по маршрутам от Перми до Гоа и от Перми до Пхукета. Первый вылет до Гоа — 5 декабря. Время в пути — 6 часов 55 минут, тип судна Boeing-757. Первый вылет на Пхукет состоится 13 ноября. Время в пути составит 8 часов 45 минут. Тип самолета — Boeing-767», — сообщается в расписании аэропорта Большое Савино. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания «ИрАэро» до конца марта 2025 года продлила полетную программу из Перми в Баку. Авиарейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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