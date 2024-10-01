Челябинцев отправили в колонию за разбойное нападение на майнера

02 октября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Мужчины получили сроки в колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Южноуральский горсуд Челябинской области отправил в колонию двух мужчин, которые совершили разбойное нападение на майнера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, одного из них отправили в колонию строгого режима, другого — в колонию особого режима. «Мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчины напали на майнера в июле 2021 года. Они заманили мужчину на встречу под предлогом продажи ему оборудования для майнинга биткоина. А во время сделки начали угрожать ему, связали за спиной руки и похитили из его автомобиля 300 тысяч рублей. Затем связали потерпевшему ноги и скрылись с места происшествия, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Южноуральский горсуд Челябинской области отправил в колонию двух мужчин, которые совершили разбойное нападение на майнера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, одного из них отправили в колонию строгого режима, другого — в колонию особого режима. «Мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчины напали на майнера в июле 2021 года. Они заманили мужчину на встречу под предлогом продажи ему оборудования для майнинга биткоина. А во время сделки начали угрожать ему, связали за спиной руки и похитили из его автомобиля 300 тысяч рублей. Затем связали потерпевшему ноги и скрылись с места происшествия, распорядившись похищенным по своему усмотрению.