01 октября 2024

Челябинцев отправили в колонию за разбойное нападение на майнера

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины получили сроки в колонии Фото:

Южноуральский горсуд Челябинской области отправил в колонию двух мужчин, которые совершили разбойное нападение на майнера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, одного из них отправили в колонию строгого режима, другого — в колонию особого режима.

«Мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчины напали на майнера в июле 2021 года. Они заманили мужчину на встречу под предлогом продажи ему оборудования для майнинга биткоина. А во время сделки начали угрожать ему, связали за спиной руки и похитили из его автомобиля 300 тысяч рублей. Затем связали потерпевшему ноги и скрылись с места происшествия, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

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Южноуральский горсуд Челябинской области отправил в колонию двух мужчин, которые совершили разбойное нападение на майнера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, одного из них отправили в колонию строгого режима, другого — в колонию особого режима. «Мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчины напали на майнера в июле 2021 года. Они заманили мужчину на встречу под предлогом продажи ему оборудования для майнинга биткоина. А во время сделки начали угрожать ему, связали за спиной руки и похитили из его автомобиля 300 тысяч рублей. Затем связали потерпевшему ноги и скрылись с места происшествия, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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