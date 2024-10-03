Власти согласовали продление льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники

Льготный налог на прибыль для радиоэлектроники составит 8%

03 октября 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Вместо текущей льготной ставки в 3% компании радиоэлектронной отрасли будут платить 8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России согласовало продление льготы по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной отрасли до конца 2027 года. Вместо текущей льготной ставки в 3% компании будут платить 8%, при этом общая ставка налога на прибыль составит 25%, следует из законопроекта Минфина. «Льготная ставка для предприятий радиоэлектроники при отчислении налога на прибыль в федеральный бюджет составит 8%, ставка отчислений в региональный бюджет останется на прежнем уровне — 0%. <…> Ставка 8% будет установлена на три года — до конца 2027-го», — пишет РБК со ссылкой на проект. Из-за введения льготной ставки бюджет может потерять более 30 миллиардов рублей ежегодно в период с 2025 по 2027 годы. Источник РБК в правительстве подтвердил согласование данного законопроекта. Указанная ставка также присутствует в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», а также в поправках в Налоговый кодекс, предложенных правительством для рассмотрения в Госдуме. До конца 2024 года для радиоэлектронных компаний действует налог на прибыль по сниженной ставке в 3%. Без продления льготы с 2025 года предприятиям пришлось бы платить по стандартной ставке, которая со следующего года составит 25%. Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков заявил, что бюджет недосчитывается миллиардов рублей из-за найма самозанятых, пишет «360.ru». По его словам, эта проблема имеет массовый характер. Зюков предложил ужесточить проверки и улучшить их качество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России согласовало продление льготы по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектронной отрасли до конца 2027 года. Вместо текущей льготной ставки в 3% компании будут платить 8%, при этом общая ставка налога на прибыль составит 25%, следует из законопроекта Минфина. «Льготная ставка для предприятий радиоэлектроники при отчислении налога на прибыль в федеральный бюджет составит 8%, ставка отчислений в региональный бюджет останется на прежнем уровне — 0%. <…> Ставка 8% будет установлена на три года — до конца 2027-го», — пишет РБК со ссылкой на проект. Из-за введения льготной ставки бюджет может потерять более 30 миллиардов рублей ежегодно в период с 2025 по 2027 годы. Источник РБК в правительстве подтвердил согласование данного законопроекта. Указанная ставка также присутствует в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», а также в поправках в Налоговый кодекс, предложенных правительством для рассмотрения в Госдуме. До конца 2024 года для радиоэлектронных компаний действует налог на прибыль по сниженной ставке в 3%. Без продления льготы с 2025 года предприятиям пришлось бы платить по стандартной ставке, которая со следующего года составит 25%. Ранее председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков заявил, что бюджет недосчитывается миллиардов рублей из-за найма самозанятых, пишет «360.ru». По его словам, эта проблема имеет массовый характер. Зюков предложил ужесточить проверки и улучшить их качество.