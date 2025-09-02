Россия потеряла 40% учителей немецкого языка

Число учителей немецкого языка в российских школах за шесть лет сократилось почти наполовину — на 43%. К 2024 году осталось только 7 348 педагогов. Об этом сообщается в исследовании проекта «Если быть точным», основанном на данных Министерства просвещения.
«Число учителей немецкого языка в российских школах за шесть лет уменьшилось на 43%. Если в 2019 году их было 12 887, то уже в 2020 году их количество начало ежегодно уменьшаться, и в 2024 году педагогов стало всего 7348», — следует из исследования, которое разобрала газета «Ведомости». Сокращение числа преподавателей немецкого языка связано, прежде всего, с изменениями в образовательных стандартах и снижением числа школьников, изучающих второй иностранный язык.
Расчеты были произведены на основании данных статистической отчетности формы OO-1 Министерства просвещения за период с 2016 по 2024 годы. В данной форме представлены сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. В исследование включена информация о школах, расположенных как в городских, так и в сельских районах, охватывающая 85 субъектов РФ, за исключением четырех новых регионов.
Ранее власти предпринимали меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов, переводя документы в электронный формат и сокращая число обязательных отчетов. Однако эксперты отмечали, что несмотря на снижение бумажной волокиты, учителя продолжают работать с повышенной нагрузкой и сталкиваются с трудностями, связанными с изменениями в образовательных стандартах и сокращением числа учеников, изучающих второй иностранный язык.
