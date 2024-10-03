03 октября 2024

Силовики устроили облаву на мигрантов на вокзале в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместный рейд полиции и добровольцев по микрорайону "Московский" в поисках нелегальных мигрантов. Тюмень
Силовики проверяют автобус с мигрантами (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге утром 4 октября силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов на железнодорожном вокзале. Видео поделился очевидец.

«На вокзале облава. Полиция проверяет автобус с иностранными специалистами», — передает telegram-канал «Дно Исети».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что проводится плановое профилактическое мероприятие.

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В Екатеринбурге утром 4 октября силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов на железнодорожном вокзале. Видео поделился очевидец. «На вокзале облава. Полиция проверяет автобус с иностранными специалистами», — передает telegram-канал «Дно Исети». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что проводится плановое профилактическое мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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