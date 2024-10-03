Силовики проверяют автобус с мигрантами (фото из архива)
В Екатеринбурге утром 4 октября силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов на железнодорожном вокзале. Видео поделился очевидец.
«На вокзале облава. Полиция проверяет автобус с иностранными специалистами», — передает telegram-канал «Дно Исети».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там рассказали, что проводится плановое профилактическое мероприятие.
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