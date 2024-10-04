В ХМАО назвали лучшую больницу по выявлению онкологии

Врачи Нижневартовской городской больницы выявили на ранней стадии 48 случаев онкологии у пациентов. По этому показателю медучреждение стало лидером в округе. Об этом власти ХМАО сообщили в соцсети.
«Нижневартовская городская поликлиника — лидер по выявлению онкологии на ранней стадии. Всего медики Югры определили 132 случая злокачественных новообразований на начальном этапе, 48 из них — благодаря специалистам Нижневартовска», — сообщается в telegram-канале окружных властей.
Всего за девять месяцев текущего года врачи нижневартовской больницы обратили внимание на результаты 982 пациентов и отправили их на дообследование. Часть подозрений подтвердилась и югорчане получают необходимое лечение.
Главными причинами смертности в ХМАО являются хронические болезни органов дыхания и сердца, онкология и сахарный диабет. Эти же болезни дают высокий процент инвалидизации населения.
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