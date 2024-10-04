04 октября 2024

В ХМАО назвали лучшую больницу по выявлению онкологии

Врачи Нижневартовской больницы — лучшие в выявлении онкологии на ранней стадии
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики обнаружили рак на ранней стадии у 48 пациентов
Медики обнаружили рак на ранней стадии у 48 пациентов Фото:

Врачи Нижневартовской городской больницы выявили на ранней стадии 48 случаев онкологии у пациентов. По этому показателю медучреждение стало лидером в округе. Об этом власти ХМАО сообщили в соцсети.

«Нижневартовская городская поликлиника — лидер по выявлению онкологии на ранней стадии. Всего медики Югры определили 132 случая злокачественных новообразований на начальном этапе, 48 из них — благодаря специалистам Нижневартовска», — сообщается в telegram-канале окружных властей.

Всего за девять месяцев текущего года врачи нижневартовской больницы обратили внимание на результаты 982 пациентов и отправили их на дообследование. Часть подозрений подтвердилась и югорчане получают необходимое лечение.

Главными причинами смертности в ХМАО являются хронические болезни органов дыхания и сердца, онкология и сахарный диабет. Эти же болезни дают высокий процент инвалидизации населения.

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Врачи Нижневартовской городской больницы выявили на ранней стадии 48 случаев онкологии у пациентов. По этому показателю медучреждение стало лидером в округе. Об этом власти ХМАО сообщили в соцсети. «Нижневартовская городская поликлиника — лидер по выявлению онкологии на ранней стадии. Всего медики Югры определили 132 случая злокачественных новообразований на начальном этапе, 48 из них — благодаря специалистам Нижневартовска», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Всего за девять месяцев текущего года врачи нижневартовской больницы обратили внимание на результаты 982 пациентов и отправили их на дообследование. Часть подозрений подтвердилась и югорчане получают необходимое лечение. Главными причинами смертности в ХМАО являются хронические болезни органов дыхания и сердца, онкология и сахарный диабет. Эти же болезни дают высокий процент инвалидизации населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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