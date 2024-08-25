Врач раскрыл главные причины смертности в ХМАО

Главными причинами смертности в ХМАО являются хронические болезни органов дыхания и сердца, онкология и сахарный диабет. Об этом сообщил главврач Советской районной больницы Владимир Антонов на сайте окружного депздрава.
«Главными причинами смертности сегодня по-прежнему остаются хронические неинфекционные заболевания. К ним относятся: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные болезни, сахарный диабет. Эти же болезни дают высокий процент инвалидизации населения», — передает слова главврача Антонова депздрав ХМАО.
В округе проводят медосмотры и диспансеризацию населения, чтобы выявить риск опасных заболеваний на ранних стадиях. По данным окружного депздрава, врачи сургутской городской клинической больницы выявили 85 случаев онкологии и столько же заболевших сахарным диабетом по итогам диспансеризации в 2023 году. А у полтысячи пациентов диагностировали заболевания системы кровообращения.
Ранее URA.RU сообщало, что около половины скончавшихся в 2023 году югорчан умерли от заболеваний сердечно-сосудистой системы. А самая распространенная причина детской смертности в ХМАО вызвана отдельными состояниями и патологиями, возникающими в перинатальном периоде.
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