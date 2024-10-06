«Искандер-М» ударил по важному для ВСУ порту в Одессе

Расчет "Искандер-М" нанес точный удар по разгрузке боеприпасов ВСУ в порту Одессы, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ракетный расчет «Искандер-М» нанес удар по важному порту в Одессе. В эпицентре удара проходила разгрузка боеприпасов для ВСУ. ОБ этом рассказали в Минобороны РФ.
«Расчет „Искандер-М“ ударил по месту разгрузки боеприпасов ВСУ из Европы в порту Южный», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что порт находится в Одессе. В результате удара все снаряды были уничтожены.
В апреле ВС РФ уже наносили успешные удары по двум портовым терминалам в Одессе. Об этом сообщало Министерство инфраструктуры Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.