«Искандер-М» ударил по важному для ВСУ порту в Одессе

Минобороны показало кадры уничтожения судна с боеприпасами в Одессе
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Расчет "Искандер-М" нанес точный удар по разгрузке боеприпасов ВСУ в порту Одессы, заявили в Минобороны РФ
Расчет "Искандер-М" нанес точный удар по разгрузке боеприпасов ВСУ в порту Одессы, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ракетный расчет «Искандер-М» нанес удар по важному порту в Одессе. В эпицентре удара проходила разгрузка боеприпасов для ВСУ. ОБ этом рассказали в Минобороны РФ.

«Расчет „Искандер-М“ ударил по месту разгрузки боеприпасов ВСУ из Европы в порту Южный», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что порт находится в Одессе. В результате удара все снаряды были уничтожены.

В апреле ВС РФ уже наносили успешные удары по двум портовым терминалам в Одессе. Об этом сообщало Министерство инфраструктуры Украины.

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Ракетный расчет «Искандер-М» нанес удар по важному порту в Одессе. В эпицентре удара проходила разгрузка боеприпасов для ВСУ. ОБ этом рассказали в Минобороны РФ. «Расчет „Искандер-М“ ударил по месту разгрузки боеприпасов ВСУ из Европы в порту Южный», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там добавили, что порт находится в Одессе. В результате удара все снаряды были уничтожены. В апреле ВС РФ уже наносили успешные удары по двум портовым терминалам в Одессе. Об этом сообщало Министерство инфраструктуры Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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