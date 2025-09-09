«Трагическая информация»: губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Сочи

В Сочи мужчина погиб из-за атаки беспилотника ВСУ. Осколки упавшего дрона повредили автомобиль, в котором находился погибший. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина», — написал губернатор в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
По предварительной информации, также сообщается, что из-за инцидента пострадали шесть частных домов, у которых повреждены фасады, крыши, окна и заборы. Сейчас в районе происшествия работают экстренные и специальные службы.
Кондратьев выразил искренние соболезнования семье погибшего и поручил главе Сочи Андрею Прошунину обеспечить родственников всей помощью. Уточняется, что жителям близлежащих домов оказывается необходимая поддержка.
