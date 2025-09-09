«Трагическая информация»: губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Сочи

Губернатор Кондратьев: из-за атаки беспилотника ВСУ в Сочи погиб мужчина
Из-за атаки вражеского дрона в Сочи погиб мужчина
Из-за атаки вражеского дрона в Сочи погиб мужчина
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Сочи мужчина погиб из-за атаки беспилотника ВСУ. Осколки упавшего дрона повредили автомобиль, в котором находился погибший. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Из Адлерского района Сочи пришла трагическая информация. В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина», — написал губернатор в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

По предварительной информации, также сообщается, что из-за инцидента пострадали шесть частных домов, у которых повреждены фасады, крыши, окна и заборы. Сейчас в районе происшествия работают экстренные и специальные службы.

Кондратьев выразил искренние соболезнования семье погибшего и поручил главе Сочи Андрею Прошунину обеспечить родственников всей помощью. Уточняется, что жителям близлежащих домов оказывается необходимая поддержка.

