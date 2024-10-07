Жителям челябинского дома после проверки прокуратуры починили крышу

Жителям многоквартирного дома поселка Новосинеглазово после публикации URA.RU отремонтировали крышу. В ситуацию вмешалась региональная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства. Челябинцы ждали ремонта десять лет.
«В ходе выездной проверки прокуратурой установлено, что управляющей организацией ООО „Деметра“ допущены нарушения при содержании общедомового имущества. В результате принятых прокуратурой мер управляющей организацией восстановлены осветительные приборы мест общего пользования, проведены ремонтные работы на кровельном покрытии дома, с жильцами пострадавших от затопления квартир согласовывается размер компенсации причиненного ущерба», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства добавили, что прокуратура района внесла представление директору управляющей компании об устранении нарушений закона. Также должностное лицо УК привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
Ранее жители трехэтажного дома рассказывали URA.RU, что из-за протечек крыши уже десять лет подряд топит подъезды и квартиры до первого этажа. От грибка, плесени и комаров страдают пожилые люди и дети, но управляющая компания ничего не делает.
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