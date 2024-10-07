В Тюмень из Воронежа привезут колесо обозрения

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Колесо ранее стояло на Цветном бульваре, позже его перевезли в Воронеж
Колесо ранее стояло на Цветном бульваре, позже его перевезли в Воронеж Фото:

В Тюмени планируют установить колесо обозрения, которое в 2018 году увезли с Цветного бульвара в Воронеж. Об этом сообщили в telegram-канале Visit Tyumen.

«В Тюмень возвращается даже колесо обозрения. До этого аттракцион находился на Цветном бульваре, а в 2018 году его перевезли в Воронеж. Теперь колесо возвращается на родину», — указано в сообщении. 

Отмечается, что колесо хотят установить в сквере Депутатов. Однако в администрации города URA.RU сообщили, что предложений о создании парка аттракционов в указанном месте пока не поступало.

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В Тюмени планируют установить колесо обозрения, которое в 2018 году увезли с Цветного бульвара в Воронеж. Об этом сообщили в telegram-канале Visit Tyumen. «В Тюмень возвращается даже колесо обозрения. До этого аттракцион находился на Цветном бульваре, а в 2018 году его перевезли в Воронеж. Теперь колесо возвращается на родину», — указано в сообщении.  Отмечается, что колесо хотят установить в сквере Депутатов. Однако в администрации города URA.RU сообщили, что предложений о создании парка аттракционов в указанном месте пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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