В Тюмень из Воронежа привезут колесо обозрения

Колесо ранее стояло на Цветном бульваре, позже его перевезли в Воронеж
В Тюмени планируют установить колесо обозрения, которое в 2018 году увезли с Цветного бульвара в Воронеж. Об этом сообщили в telegram-канале Visit Tyumen.
«В Тюмень возвращается даже колесо обозрения. До этого аттракцион находился на Цветном бульваре, а в 2018 году его перевезли в Воронеж. Теперь колесо возвращается на родину», — указано в сообщении.
Отмечается, что колесо хотят установить в сквере Депутатов. Однако в администрации города URA.RU сообщили, что предложений о создании парка аттракционов в указанном месте пока не поступало.
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