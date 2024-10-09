Пермский суд оправдал тренера, на занятии у которого умер ребенок

Кировский районный суд Перми вынес приговор тренеру спортивной школы. Во время одного из занятий погиб его воспитанник. Мужчину признали невиновным.
«9 октября, в Кировском районном суде Перми вынесли приговор тренеру спортшколы, которого обвиняли в смерти 12-летнего мальчика. Подсудимого оправдали», — пишет «КП Пермь» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее стало известно, что в апреле 2023 года во время занятия тренер отправил детей на пробежку по району. Ребята забрались на недостроенное здание и начали кидать вниз кирпичи. Один из кирпичей упал на мальчика. Спортсмен скончался на месте. Было заведено три уголовных дела: на тренера, на застройщика здания и на мальчика, который сбросил кирпич. Дело на мальчика закрыли, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Дело в отношении застройщика готовят к передаче в суд. Кроме этого, суд обязал МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района» выплатить семье погибшего мальчика компенсацию в размере 1,56 млн рублей.
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