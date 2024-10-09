09 октября 2024

В ХМАО продавцы взвинтили цены на главный новогодний деликатес. Скрин

В ХМАО стоимость красной икры доходит до 7 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За килограмм икры югорские продавцы просят по семь тысяч рублей
За килограмм икры югорские продавцы просят по семь тысяч рублей Фото:

Продавцы в ХМАО просят по 5 000 — 7 000 рублей за килограмм красной икры. А осенью прошлого года главный новогодний десерт продавали в среднем по 4 000 рублей. Информация об этом размещена на сайтах бесплатных объявлений. .

«Красная икра горбуши. Цена за килограмм — 6 000 рублей», — указано в одном из объявлений. Корреспондент URA.RU узнал у продавца, что икру добыли в текущем году в Сахалинской области. Клиентам также готовы предоставить сертификат на продукцию. А килограмм икры кеты готовы продать за 7 500 рублей. Некоторые продавцы включают в стоимость затраты на транспортировку продукта из других регионов.

За килограмм икры горбуши югорские продавцы просят по шесть тысяч рублей
За килограмм икры горбуши югорские продавцы просят по шесть тысяч рублей
Фото:

Между тем стоимость восстановленной икры (продукт производят из лопнувшей икры — прим.ред.). В среднем за килограмм югорские продавцы просят 2 000 рублей.

В сентябре — октябре прошлого года цена икры на развес колебалась в рамках четырех тысяч рублей. А в югорских супермаркетах цены на красную икру упали в ноябре. Тогда стограммовая баночка стоила около трехсот рублей.

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Продавцы в ХМАО просят по 5 000 — 7 000 рублей за килограмм красной икры. А осенью прошлого года главный новогодний десерт продавали в среднем по 4 000 рублей. Информация об этом размещена на сайтах бесплатных объявлений. . «Красная икра горбуши. Цена за килограмм — 6 000 рублей», — указано в одном из объявлений. Корреспондент URA.RU узнал у продавца, что икру добыли в текущем году в Сахалинской области. Клиентам также готовы предоставить сертификат на продукцию. А килограмм икры кеты готовы продать за 7 500 рублей. Некоторые продавцы включают в стоимость затраты на транспортировку продукта из других регионов. Между тем стоимость восстановленной икры (продукт производят из лопнувшей икры — прим.ред.). В среднем за килограмм югорские продавцы просят 2 000 рублей. В сентябре — октябре прошлого года цена икры на развес колебалась в рамках четырех тысяч рублей. А в югорских супермаркетах цены на красную икру упали в ноябре. Тогда стограммовая баночка стоила около трехсот рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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