Продавцы в ХМАО просят по 5 000 — 7 000 рублей за килограмм красной икры. А осенью прошлого года главный новогодний десерт продавали в среднем по 4 000 рублей. Информация об этом размещена на сайтах бесплатных объявлений. .
«Красная икра горбуши. Цена за килограмм — 6 000 рублей», — указано в одном из объявлений. Корреспондент URA.RU узнал у продавца, что икру добыли в текущем году в Сахалинской области. Клиентам также готовы предоставить сертификат на продукцию. А килограмм икры кеты готовы продать за 7 500 рублей. Некоторые продавцы включают в стоимость затраты на транспортировку продукта из других регионов.
Между тем стоимость восстановленной икры (продукт производят из лопнувшей икры — прим.ред.). В среднем за килограмм югорские продавцы просят 2 000 рублей.
В сентябре — октябре прошлого года цена икры на развес колебалась в рамках четырех тысяч рублей. А в югорских супермаркетах цены на красную икру упали в ноябре. Тогда стограммовая баночка стоила около трехсот рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!