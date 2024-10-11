Иран грозит Саудовской Аравии войной, Израиль бьет по Бейруту: что происходит на Ближнем Востоке

Reuters: Иран пригрозил Саудовской Аравии войной из-за Израиля

11 октября 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Израиль продолжает операцию «Стрелы севера» Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Новый виток эскалации напряженности в регионе последовал за началом военной операции Израиля «Стрелы севера», в ходе которой с 23 сентября его ВВС наносят массированные удары по руководители шиитской организации «Хезболлах». В ответ усилилась интенсивность ракетных обстрелов различных районов Израиля с ливанской территории. Теперь Иран пригрозил Саудовской Аравии войной, а Израиль продолжает наносить новые удары по Бейруту. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU. Иран пригрозил Саудовской Аравии войной Иран сделал новое жесткое заявление в адрес Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, предупредив, что предоставление воздушного пространства для израильских атак будет расценено как акт войны. Это предупреждение сделано на фоне растущих опасений Эр-Рияда и его соседей относительно возможных атак на их нефтяные объекты. В свою очередь, страны Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заверили, что они не разрешат Израилю использовать свое воздушное пространство для атаки на Иран и предупредили об этом США. Они пообещали поддержать усилия США по предотвращению возможных агрессивных действий Израиля против иранских нефтяных инфраструктур, из страха перед ответными мерами со стороны Ирана и его союзников. Иран, в свою очередь, через своих высокопоставленных чиновников дал понять Саудовской Аравии, что в случае помощи Израилю они не смогут гарантировать безопасность саудовских нефтяных объектов. Саудовский аналитик Али Шихаби, близкий к королевской семье, отметил, что послание Тегерана четко намекает на возможные действия со стороны его союзников, таких как Йемен или Ирак. Израильский кабинет безопасности готовится к заседанию для обсуждения стратегии ответа на недавнюю иранскую агрессию. Как сообщает Bloomberg, израильский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, указал, что будет проведено голосование по этому вопросу, а окончательное решение о времени и характере ответных шагов остается за премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Последний заявил, что ответ Израиля будет «смертоносным», и у Ирана не останется времени на реакцию. Израиль рекомендовал отступить силам ООН в Ливане Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон дал рекомендацию миротворческим силам ООН (UNIFIL) переместиться на пять километров к северу Ливана. Это совет продиктован необходимостью избежать опасности в условиях нарастающих боевых действий и нестабильной ситуации вдоль Голубой линии, пишет RT. Данон подчеркнул, что Израиль не стремится к длительному пребыванию в Ливане, но ЦАХАЛ намерен оттеснить «Хезболлу» от северной границы и обеспечить безопасность 70 тысяч жителей Израиля, которые стали вынужденными переселенцами. При этом ранее в UNIFIL сообщали, что армия Израиля преднамеренно обстреляла штаб-квартиру миротворцев на мысе Рас-эн-Накура, а удар нанес танк Merkava. Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви лично посетил войска на юге Ливана, где провел оперативное совещание. Об этом сообщила армейская пресс-служба. По ее информации, в обсуждении также участвовали глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар и представители командования Северного военного округа и 91-й дивизии Армии обороны Израиля. Глава спецслужбы «Хезболлах» выжил при ударах по Бейруту, сколько погибших Израильские ВВС 10 октября нанесли авиаудары по двум зданиям в центральной части Бейрута, которые использовались шиитской организацией «Хезболлах». По данным телеканала Al Hadath, целью удара мог быть Вафик Сафа, глава спецслужбы «Хезболлах». Однако, как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в самом движении, попытка устранения Вафика Сафа не увенчалась успехом — он смог избежать гибели во время бомбардировок. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели 22 человек в результате израильских ударов по Бейруту, сообщает MK.RU. Спасательные операции активно продолжаются в зонах Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри. Согласно данным корреспондента ТАСС, именно в этих районах находятся здания, подвергшиеся авианалетам. Пожарные также сумели эвакуировать всех жильцов, оказавшихся в ловушке на верхних этажах одного из строений. В этих кварталах проживает множество семей беженцев, которые ранее покинули южные районы Ливана из-за продолжающихся израильских бомбардировок. Ливан за сутки направил 190 снарядов по Израилю Армия обороны Израиля зафиксировала масштабные обстрелы с территории Ливана: за сутки было запущено порядка 190 снарядов. Эти данные представлены армейской пресс-службой, при этом информация актуальна на 23:00 по московскому времени. Обстрелы продолжались в течение всего дня, преимущественно направляясь в северные районы Израиля. Особенной интенсивностью отличались удары по Верхней и Западной Галилее, которые стали объектом двух основных атак. В первой из них было зафиксировано около 40 ракет, a во второй — около 50 снарядов. Несмотря на значительное количество выпущенных ракет, сообщений о пострадавших на данный момент не поступало, что позволяет предположить, что большинство снарядов были либо перехвачены системами ПВО, либо упали на малонаселенные территории, не нанеся ущерб гражданскому населению. Небензя обвинил Израиль в циничном отношении к гражданским На заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Российской Федерации при этой всемирной организации, Василий Небензя, обвинил Израиль в циничном и безразличном отношении к гражданскому населению Ливана, пишет ТАСС. По его словам, Израиль относится к потерям среди гражданского населения, особенно в густонаселенных районах Бейрута и других ливанских городов, как к «сопутствующему ущербу» в духе «лес рубят — щепки летят». Это циничное и бесчувственное отношение смущает и вызывает подозрения в пренебрежении международного гуманитарного права. По мнению Небензи, такое поведение противоречит основам гуманизма и международной этики, и, более того, создает угрозу дестабилизации не только палестино-израильского конфликта, но и всей ближневосточной региональной ситуации. Он подчеркнул, что, согласно предоставленным данным, нарастание насилия в секторе Газа приводит к новой эскалации конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый виток эскалации напряженности в регионе последовал за началом военной операции Израиля «Стрелы севера», в ходе которой с 23 сентября его ВВС наносят массированные удары по руководители шиитской организации «Хезболлах». В ответ усилилась интенсивность ракетных обстрелов различных районов Израиля с ливанской территории. Теперь Иран пригрозил Саудовской Аравии войной, а Израиль продолжает наносить новые удары по Бейруту. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU. Иран сделал новое жесткое заявление в адрес Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, предупредив, что предоставление воздушного пространства для израильских атак будет расценено как акт войны. Это предупреждение сделано на фоне растущих опасений Эр-Рияда и его соседей относительно возможных атак на их нефтяные объекты. В свою очередь, страны Персидского залива, включая Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заверили, что они не разрешат Израилю использовать свое воздушное пространство для атаки на Иран и предупредили об этом США. Они пообещали поддержать усилия США по предотвращению возможных агрессивных действий Израиля против иранских нефтяных инфраструктур, из страха перед ответными мерами со стороны Ирана и его союзников. Иран, в свою очередь, через своих высокопоставленных чиновников дал понять Саудовской Аравии, что в случае помощи Израилю они не смогут гарантировать безопасность саудовских нефтяных объектов. Саудовский аналитик Али Шихаби, близкий к королевской семье, отметил, что послание Тегерана четко намекает на возможные действия со стороны его союзников, таких как Йемен или Ирак. Израильский кабинет безопасности готовится к заседанию для обсуждения стратегии ответа на недавнюю иранскую агрессию. Как сообщает Bloomberg, израильский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, указал, что будет проведено голосование по этому вопросу, а окончательное решение о времени и характере ответных шагов остается за премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Последний заявил, что ответ Израиля будет «смертоносным», и у Ирана не останется времени на реакцию. Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон дал рекомендацию миротворческим силам ООН (UNIFIL) переместиться на пять километров к северу Ливана. Это совет продиктован необходимостью избежать опасности в условиях нарастающих боевых действий и нестабильной ситуации вдоль Голубой линии, пишет RT. Данон подчеркнул, что Израиль не стремится к длительному пребыванию в Ливане, но ЦАХАЛ намерен оттеснить «Хезболлу» от северной границы и обеспечить безопасность 70 тысяч жителей Израиля, которые стали вынужденными переселенцами. При этом ранее в UNIFIL сообщали, что армия Израиля преднамеренно обстреляла штаб-квартиру миротворцев на мысе Рас-эн-Накура, а удар нанес танк Merkava. Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви лично посетил войска на юге Ливана, где провел оперативное совещание. Об этом сообщила армейская пресс-служба. По ее информации, в обсуждении также участвовали глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар и представители командования Северного военного округа и 91-й дивизии Армии обороны Израиля. Израильские ВВС 10 октября нанесли авиаудары по двум зданиям в центральной части Бейрута, которые использовались шиитской организацией «Хезболлах». По данным телеканала Al Hadath, целью удара мог быть Вафик Сафа, глава спецслужбы «Хезболлах». Однако, как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в самом движении, попытка устранения Вафика Сафа не увенчалась успехом — он смог избежать гибели во время бомбардировок. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели 22 человек в результате израильских ударов по Бейруту, сообщает MK.RU. Спасательные операции активно продолжаются в зонах Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри. Согласно данным корреспондента ТАСС, именно в этих районах находятся здания, подвергшиеся авианалетам. Пожарные также сумели эвакуировать всех жильцов, оказавшихся в ловушке на верхних этажах одного из строений. В этих кварталах проживает множество семей беженцев, которые ранее покинули южные районы Ливана из-за продолжающихся израильских бомбардировок. Армия обороны Израиля зафиксировала масштабные обстрелы с территории Ливана: за сутки было запущено порядка 190 снарядов. Эти данные представлены армейской пресс-службой, при этом информация актуальна на 23:00 по московскому времени. Обстрелы продолжались в течение всего дня, преимущественно направляясь в северные районы Израиля. Особенной интенсивностью отличались удары по Верхней и Западной Галилее, которые стали объектом двух основных атак. В первой из них было зафиксировано около 40 ракет, a во второй — около 50 снарядов. Несмотря на значительное количество выпущенных ракет, сообщений о пострадавших на данный момент не поступало, что позволяет предположить, что большинство снарядов были либо перехвачены системами ПВО, либо упали на малонаселенные территории, не нанеся ущерб гражданскому населению. На заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Российской Федерации при этой всемирной организации, Василий Небензя, обвинил Израиль в циничном и безразличном отношении к гражданскому населению Ливана, пишет ТАСС. По его словам, Израиль относится к потерям среди гражданского населения, особенно в густонаселенных районах Бейрута и других ливанских городов, как к «сопутствующему ущербу» в духе «лес рубят — щепки летят». Это циничное и бесчувственное отношение смущает и вызывает подозрения в пренебрежении международного гуманитарного права. По мнению Небензи, такое поведение противоречит основам гуманизма и международной этики, и, более того, создает угрозу дестабилизации не только палестино-израильского конфликта, но и всей ближневосточной региональной ситуации. Он подчеркнул, что, согласно предоставленным данным, нарастание насилия в секторе Газа приводит к новой эскалации конфликта.