10 октября 2024

В пермском поселке на ступеньках найдено обнаженное мертвое тело

© Служба новостей «URA.RU»
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В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
В обстоятельствах случившегося разбираются следователи Фото:

В поселке Ильинский Пермского края найдено тело мертвого человека. Оно было обнажено и лежало на ступеньках. Местные жители заметили умершего 9 октября.

«Тело раздетого человека может принадлежать несовершеннолетнему. Тело было обнаружено на ул. Оборонная», — сообщает perm.aif.ru.

На месте несколько часов работала полиция. В краевом СУ СК сообщили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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В поселке Ильинский Пермского края найдено тело мертвого человека. Оно было обнажено и лежало на ступеньках. Местные жители заметили умершего 9 октября. «Тело раздетого человека может принадлежать несовершеннолетнему. Тело было обнаружено на ул. Оборонная», — сообщает perm.aif.ru. На месте несколько часов работала полиция. В краевом СУ СК сообщили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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