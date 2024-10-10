В пермском поселке на ступеньках найдено обнаженное мертвое тело

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
В поселке Ильинский Пермского края найдено тело мертвого человека. Оно было обнажено и лежало на ступеньках. Местные жители заметили умершего 9 октября.
«Тело раздетого человека может принадлежать несовершеннолетнему. Тело было обнаружено на ул. Оборонная», — сообщает perm.aif.ru.
На месте несколько часов работала полиция. В краевом СУ СК сообщили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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