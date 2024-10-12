В Пермском крае пьяный водитель протаранил четыре автомобиля

В Березниках Пермского края пьяный водитель протаранил четыре автомобиля. Пострадал один мужчина, сообщили очевидцы.
«ДТП произошло на парковке около магазина „Пятерочка“ на улице Мира. Водитель на Datsun сначала зацепил три автомобиля: Toyota RAV4, Renault Duster и Voyah Free, после чего пытался скрыться с места происшествия, в том числе от свидетелей, которые пытались его остановить. В итоге он протаранил Ford, который пострадал больше всего, а у мужчины, который был за рулем этого авто, травма руки. Водитель Datsun был пьян, ему около 60 лет», — пишет издание Properm.ru со ссылкой на очевидцев.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
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