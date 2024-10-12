12 октября 2024
11 октября 2024

В Пермском крае пьяный водитель протаранил четыре автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Очевидцы утверждают, что водитель был пьян (архивное фото) Фото:

В Березниках Пермского края пьяный водитель протаранил четыре автомобиля. Пострадал один мужчина, сообщили очевидцы.

«ДТП произошло на парковке около магазина „Пятерочка“ на улице Мира. Водитель на Datsun сначала зацепил три автомобиля: Toyota RAV4, Renault Duster и Voyah Free, после чего пытался скрыться с места происшествия, в том числе от свидетелей, которые пытались его остановить. В итоге он протаранил Ford, который пострадал больше всего, а у мужчины, который был за рулем этого авто, травма руки. Водитель Datsun был пьян, ему около 60 лет», — пишет издание Properm.ru со ссылкой на очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Березниках Пермского края пьяный водитель протаранил четыре автомобиля. Пострадал один мужчина, сообщили очевидцы. «ДТП произошло на парковке около магазина „Пятерочка“ на улице Мира. Водитель на Datsun сначала зацепил три автомобиля: Toyota RAV4, Renault Duster и Voyah Free, после чего пытался скрыться с места происшествия, в том числе от свидетелей, которые пытались его остановить. В итоге он протаранил Ford, который пострадал больше всего, а у мужчины, который был за рулем этого авто, травма руки. Водитель Datsun был пьян, ему около 60 лет», — пишет издание Properm.ru со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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