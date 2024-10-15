«Не женился, не спился, не посадили»: о чем полпред Жога рассказывает друзьям в Telegram. Фото

Полпред Жога выкладывает «истории» в личном аккаунте в Telegram

15 октября 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Предшественники Артема Жоги в соцсетях не активничали Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый уральский полпред Артем Жога по-особенному ведет себя в публичном пространстве. Ведет собственный telegram-канал, для которого снимает «кружки», а в личном аккаунте в мессенджере (виден только тем, кто у Жоги в телефонной книжке) публикует для друзей и знакомых забавные и мотивационные видео, по-простому рассказывает о своем новом досуге и первых впечатлениях от Урала — под музыку Басты, Глюкозы, Любови Успенской. Внимание на это обратили собеседники URA.RU (предоставив визуальные материалы). Работая в Донбассе, Жога размещал в «историях» в личном telegram-аккаунте в основном сообщения официального толка — с рабочих встреч и мероприятий. Первую историю в статусе полпреда он опубликовал 5 октября, то есть спустя три дня после назначения. Жога продублировал «кружок» из своего telegram-канала с поздравлением учителям. На следующий день полпред выложил мотивационный ролик, пожелав каждому осуществить свою мечту, селфи из бани (в шапочке «Всех румянее, всех белее»), а также фото из Шарташских каменных палаток, куда ездил на экскурсию. Его он сопроводил заголовком из какого-то медиа: «Чем вы сегодня занимаетесь? Новый уральский полпред Артем Жога прыгает с камней в лесопарке». «Какое пристальное внимание», — смеясь, удивился Жога. Заметки URA.RU о себе Артем Жога тоже читает. И даже дает пояснения к фото Фото из личного telegram-аккаунта Артема Жоги Во время той же прогулки по Екатеринбургу 5 октября Жога впечатлился лодками в виде розовых кабриолетов, плавающими по Исети. Он снял их на видео и сопроводил песней Любови Успенской «А я сяду в кабриолет». Затем поделился картинкой с котиком: выходной — от слова «ной», поэтому в этот день нужно лежать и ныть. В последующие дни Жога рассказывал, что побывал на матчах хоккейного «Автомобилиста» (выкладывал селфи под трек Басты «Моя игра») и футбольного «Урала» (в VIP-ложах), а также делился кадрами первого снега, сделанными на территории его резиденции (под музыку «Глюкозы»). Еще Жога поделился, что «планы на лето выполнил: не женился, не спился, не посадили, не умер». Эту «историю» он сопроводил фотографией с поездки на байке по Москве 27 сентября (в эти дни как раз все обсуждали, когда же президент Владимир Путин назначит Жогу). У предшественников Артема Жоги ничего подобного не было — занимая должность, они соцсети не вели. Николай Цуканов (2018—2020 годы) завел страницу в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) уже после того, как покинул должность, а в марте 2022-го у него появился канал в Telegram. Жоге 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России. В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Нарсовета ДНР, потом стал председателем. В декабре на встрече с Путиным просил его выдвинуться на новый президентский срок. Жога также является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый уральский полпред Артем Жога по-особенному ведет себя в публичном пространстве. Ведет собственный telegram-канал, для которого снимает «кружки», а в личном аккаунте в мессенджере (виден только тем, кто у Жоги в телефонной книжке) публикует для друзей и знакомых забавные и мотивационные видео, по-простому рассказывает о своем новом досуге и первых впечатлениях от Урала — под музыку Басты, Глюкозы, Любови Успенской. Внимание на это обратили собеседники URA.RU (предоставив визуальные материалы). Работая в Донбассе, Жога размещал в «историях» в личном telegram-аккаунте в основном сообщения официального толка — с рабочих встреч и мероприятий. Первую историю в статусе полпреда он опубликовал 5 октября, то есть спустя три дня после назначения. Жога продублировал «кружок» из своего telegram-канала с поздравлением учителям. На следующий день полпред выложил мотивационный ролик, пожелав каждому осуществить свою мечту, селфи из бани (в шапочке «Всех румянее, всех белее»), а также фото из Шарташских каменных палаток, куда ездил на экскурсию. Его он сопроводил заголовком из какого-то медиа: «Чем вы сегодня занимаетесь? Новый уральский полпред Артем Жога прыгает с камней в лесопарке». «Какое пристальное внимание», — смеясь, удивился Жога. Во время той же прогулки по Екатеринбургу 5 октября Жога впечатлился лодками в виде розовых кабриолетов, плавающими по Исети. Он снял их на видео и сопроводил песней Любови Успенской «А я сяду в кабриолет». Затем поделился картинкой с котиком: выходной — от слова «ной», поэтому в этот день нужно лежать и ныть. В последующие дни Жога рассказывал, что побывал на матчах хоккейного «Автомобилиста» (выкладывал селфи под трек Басты «Моя игра») и футбольного «Урала» (в VIP-ложах), а также делился кадрами первого снега, сделанными на территории его резиденции (под музыку «Глюкозы»). Еще Жога поделился, что «планы на лето выполнил: не женился, не спился, не посадили, не умер». Эту «историю» он сопроводил фотографией с поездки на байке по Москве 27 сентября (в эти дни как раз все обсуждали, когда же президент Владимир Путин назначит Жогу). У предшественников Артема Жоги ничего подобного не было — занимая должность, они соцсети не вели. Николай Цуканов (2018—2020 годы) завел страницу в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) уже после того, как покинул должность, а в марте 2022-го у него появился канал в Telegram. Жоге 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России. В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Нарсовета ДНР, потом стал председателем. В декабре на встрече с Путиным просил его выдвинуться на новый президентский срок. Жога также является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU.