16 октября 2024

В Перми на время изменятся три автобусных маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение трех автобусов в Перми изменится с 00:00 19 октября до 6:00 20 октября
Движение трех автобусов в Перми изменится с 00:00 19 октября до 6:00 20 октября Фото:

В Перми автобусы №№18, 24 и 32 временно изменят маршрут. Корректировки связаны с дорожными работами на участке улицы Соликамской, сообщается в telegram-канале городского дептранса.

«Автобусы №18 и №32 объезжают улицу Соликамскую по улицам Академика Веденеева, Лянгасова, Целинной, Ивана Франко, Гашкова. Часть рейсов маршрута №24 вместо улиц Соликамской и Академика Веденеева следует в объезд по улицам Лянгасова, Целинной, Ивана Франко и Гашкова. Некоторые рейсы следуют до „Камтэкса“. Изменения будут действовать с 00:00 19 октября до 6:00 20 октября», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми через электронный аукцион ищут перевозчика для новых автобусных маршрутов №83 и №84. Работы оценили в 161,3 млн рублей. 

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В Перми автобусы №№18, 24 и 32 временно изменят маршрут. Корректировки связаны с дорожными работами на участке улицы Соликамской, сообщается в telegram-канале городского дептранса. «Автобусы №18 и №32 объезжают улицу Соликамскую по улицам Академика Веденеева, Лянгасова, Целинной, Ивана Франко, Гашкова. Часть рейсов маршрута №24 вместо улиц Соликамской и Академика Веденеева следует в объезд по улицам Лянгасова, Целинной, Ивана Франко и Гашкова. Некоторые рейсы следуют до „Камтэкса“. Изменения будут действовать с 00:00 19 октября до 6:00 20 октября», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми через электронный аукцион ищут перевозчика для новых автобусных маршрутов №83 и №84. Работы оценили в 161,3 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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