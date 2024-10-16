В Перми на время изменятся три автобусных маршрута

В Перми автобусы №№18, 24 и 32 временно изменят маршрут. Корректировки связаны с дорожными работами на участке улицы Соликамской, сообщается в telegram-канале городского дептранса.
«Автобусы №18 и №32 объезжают улицу Соликамскую по улицам Академика Веденеева, Лянгасова, Целинной, Ивана Франко, Гашкова. Часть рейсов маршрута №24 вместо улиц Соликамской и Академика Веденеева следует в объезд по улицам Лянгасова, Целинной, Ивана Франко и Гашкова. Некоторые рейсы следуют до „Камтэкса“. Изменения будут действовать с 00:00 19 октября до 6:00 20 октября», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми через электронный аукцион ищут перевозчика для новых автобусных маршрутов №83 и №84. Работы оценили в 161,3 млн рублей.
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