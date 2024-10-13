13 октября 2024

В Перми запустят два новых автобусных маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
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На новых маршрутах №83 и №84 в Перми будут работать автобусы малого класса
На новых маршрутах №83 и №84 в Перми будут работать автобусы малого класса Фото:

Власти Перми через электронный аукцион ищут перевозчика для новых автобусных маршрутов №83 и №84. Работы оценили в 161,3 млн рублей.

«Автобусные маршруты № 83 (Улица Ушинского — улица 1905 года) и № 84 (Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 161,3 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

На маршрутах будут работать автобусы малого класса. Согласно проекту контракта, они выйдут на линию с 27 апреля 2025 года. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми запустят новый автобусный маршрут №82, который соединит микрорайоны Вышка-I и Вышка II с площадью Восстания. Его будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс». 

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Власти Перми через электронный аукцион ищут перевозчика для новых автобусных маршрутов №83 и №84. Работы оценили в 161,3 млн рублей. «Автобусные маршруты № 83 (Улица Ушинского — улица 1905 года) и № 84 (Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 161,3 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. На маршрутах будут работать автобусы малого класса. Согласно проекту контракта, они выйдут на линию с 27 апреля 2025 года.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми запустят новый автобусный маршрут №82, который соединит микрорайоны Вышка-I и Вышка II с площадью Восстания. Его будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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