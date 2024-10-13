В Перми запустят два новых автобусных маршрута

Власти Перми через электронный аукцион ищут перевозчика для новых автобусных маршрутов №83 и №84. Работы оценили в 161,3 млн рублей.
«Автобусные маршруты № 83 (Улица Ушинского — улица 1905 года) и № 84 (Микрорайон Новые Ляды — СНТ „Сылва“). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 161,3 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
На маршрутах будут работать автобусы малого класса. Согласно проекту контракта, они выйдут на линию с 27 апреля 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми запустят новый автобусный маршрут №82, который соединит микрорайоны Вышка-I и Вышка II с площадью Восстания. Его будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс».
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