Стало известно, сколько в Перми получает монтажник лифтов

В Перми монтажники лифтов могут рассчитывать на зарплату до 180 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.
«Аналитики сервиса в октябре 2024 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на вакансию „монтажник лифтов“. Компании Перми готовы платить от 110 до 180 тысяч рублей кандидатам с опытом монтажа эскалаторов. Также с опытом руководства бригадой монтажников лифтов и стажем работы монтажником лифтов от трех лет», — указано в исследовании Superjob.
Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчину в возрасте 40 лет. Такой специалист имеет среднее профессиональное образование в 60% случаях.
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