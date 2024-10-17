Стало известно, сколько в Перми получает монтажник лифтов

Superjob: в Перми монтажник лифтов может получать до 180 тысяч рублей
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Пермские монтажники лифтов могут получать до 180 тысяч рублей
Пермские монтажники лифтов могут получать до 180 тысяч рублей Фото:

В Перми монтажники лифтов могут рассчитывать на зарплату до 180 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.

«Аналитики сервиса в октябре 2024 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на вакансию „монтажник лифтов“. Компании Перми готовы платить от 110 до 180 тысяч рублей кандидатам с опытом монтажа эскалаторов. Также с опытом руководства бригадой монтажников лифтов и стажем работы монтажником лифтов от трех лет», — указано в исследовании Superjob.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчину в возрасте 40 лет. Такой специалист имеет среднее профессиональное образование в 60% случаях.

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В Перми монтажники лифтов могут рассчитывать на зарплату до 180 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob. «Аналитики сервиса в октябре 2024 года изучили предложения работодателей и ожидания претендентов на вакансию „монтажник лифтов“. Компании Перми готовы платить от 110 до 180 тысяч рублей кандидатам с опытом монтажа эскалаторов. Также с опытом руководства бригадой монтажников лифтов и стажем работы монтажником лифтов от трех лет», — указано в исследовании Superjob. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой мужчину в возрасте 40 лет. Такой специалист имеет среднее профессиональное образование в 60% случаях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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