Прикуривший от Вечного огня житель Магнитогорска объяснил свой поступок

Житель Магнитогорска прикурил от Вечного огня, находясь в нетрезвом виде
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Клипарт. Магнитогорск, вечный огонь, тыл фронту
Прикуривший от Вечного огня житель Магнитогорска раскаялся в содеянном Фото:

В Магнитогорске Челябинской области задержали молодого человека, который ранее прикурил сигарету от Вечного огня. Он рассказал, что сделал это, потому что был пьян. Об этом URA.RU сообщили в местной полиции.

«Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался 20-летний житель города. Он признался, что пребывал в нетрезвом состоянии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время дачи показаний молодой человек объяснил, что и не думал своими действиями оскорбить чувства граждан страны. В проступке он раскаялся. Полицейские намерены привлечь его к ответственности.

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В Магнитогорске Челябинской области задержали молодого человека, который ранее прикурил сигарету от Вечного огня. Он рассказал, что сделал это, потому что был пьян. Об этом URA.RU сообщили в местной полиции. «Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался 20-летний житель города. Он признался, что пребывал в нетрезвом состоянии», — рассказали в пресс-службе ведомства. Во время дачи показаний молодой человек объяснил, что и не думал своими действиями оскорбить чувства граждан страны. В проступке он раскаялся. Полицейские намерены привлечь его к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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