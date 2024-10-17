Прикуривший от Вечного огня житель Магнитогорска объяснил свой поступок

Житель Магнитогорска прикурил от Вечного огня, находясь в нетрезвом виде

17 октября 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Прикуривший от Вечного огня житель Магнитогорска раскаялся в содеянном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области задержали молодого человека, который ранее прикурил сигарету от Вечного огня. Он рассказал, что сделал это, потому что был пьян. Об этом URA.RU сообщили в местной полиции. «Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался 20-летний житель города. Он признался, что пребывал в нетрезвом состоянии», — рассказали в пресс-службе ведомства. Во время дачи показаний молодой человек объяснил, что и не думал своими действиями оскорбить чувства граждан страны. В проступке он раскаялся. Полицейские намерены привлечь его к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области задержали молодого человека, который ранее прикурил сигарету от Вечного огня. Он рассказал, что сделал это, потому что был пьян. Об этом URA.RU сообщили в местной полиции. «Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался 20-летний житель города. Он признался, что пребывал в нетрезвом состоянии», — рассказали в пресс-службе ведомства. Во время дачи показаний молодой человек объяснил, что и не думал своими действиями оскорбить чувства граждан страны. В проступке он раскаялся. Полицейские намерены привлечь его к ответственности.