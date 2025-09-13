Треть избирателей проголосовала в Челябинской области к концу второго дня выборов

К концу второго дня трехдневного голосования явка челябинских избирателей приблизилась к 29%. Об этом сообщили URA.RU в областной избирательной комиссии.
«На выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области по состоянию на 20:00 проголосовало 739 тысяч 773 человека. С учетом ДЭГ это 28,76% от общей численности избирателей», — пояснили в избиркоме.
В Челябинской области 12-14 сентября выбирают новый состав регионального парламента, а также депутатов органов местного самоуправления. В общей сложности это 783 мандата, включая 60 в законодательном собрании. Как в Челябинской области проходит второй день выборов в 2025 году — подробнее в сюжете URA.RU.
