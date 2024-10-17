В ХМАО почти в два раза выросла младенческая смертность

С января по август текущего года в ХМАО умерло 52 младенца. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 29 смертей. Данные опубликовал Тюменьстат.
«В ХМАО с января по август 2024 года умерло 52 ребенка в возрасте до одного года. В январе — августе 2023 года умерло 29 младенцев», — следует из статистики.
Всего за девять месяцев текущего года в округе зарегистрировано 12,6 тысячи родившихся. А число умерших за этот же период составило более 7,55 тысячи человек. Естественный прирост населения в Югре составил 5 086 человек и сократился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Аналитики Тюменьстата ранее сообщали о росте младенческой смертности в ХМАО по итогам семи месяцев текущего года. Однако в окружном депздраве эти данные опровергли, но точных цифр по детской смертности не назвали.
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