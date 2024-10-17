17 октября 2024

В ХМАО почти в два раза выросла младенческая смертность

© Служба новостей «URA.RU»
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За девять месяцев 2024 года в округе умерло 59 детей в возрасте до года
За девять месяцев 2024 года в округе умерло 59 детей в возрасте до года Фото:

С января по август текущего года в ХМАО умерло 52 младенца. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 29 смертей. Данные опубликовал Тюменьстат.

«В ХМАО с января по август 2024 года умерло 52 ребенка в возрасте до одного года. В январе — августе 2023 года умерло 29 младенцев», — следует из статистики.

Всего за девять месяцев текущего года в округе зарегистрировано 12,6 тысячи родившихся. А число умерших за этот же период составило более 7,55 тысячи человек. Естественный прирост населения в Югре составил 5 086 человек и сократился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Аналитики Тюменьстата ранее сообщали о росте младенческой смертности в ХМАО по итогам семи месяцев текущего года. Однако в окружном депздраве эти данные опровергли, но точных цифр по детской смертности не назвали.

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С января по август текущего года в ХМАО умерло 52 младенца. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 29 смертей. Данные опубликовал Тюменьстат. «В ХМАО с января по август 2024 года умерло 52 ребенка в возрасте до одного года. В январе — августе 2023 года умерло 29 младенцев», — следует из статистики. Всего за девять месяцев текущего года в округе зарегистрировано 12,6 тысячи родившихся. А число умерших за этот же период составило более 7,55 тысячи человек. Естественный прирост населения в Югре составил 5 086 человек и сократился на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Аналитики Тюменьстата ранее сообщали о росте младенческой смертности в ХМАО по итогам семи месяцев текущего года. Однако в окружном депздраве эти данные опровергли, но точных цифр по детской смертности не назвали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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