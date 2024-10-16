Новый глава внупола ХМАО Харитонов вернул на работу свою предшественницу Гулину

Назначенный 14 октября директор департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов вернул на работу свою предшественницу Наталью Гулину. Она получила пост заместителя директора департамента. Информация размещена на сайте окружного правительства.
«Первый заместитель директора департамента — Есина Майя Владимировна. Заместитель директора — Гулина Наталья Анатольевна», — указано в справочнике.
Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что ранее Гулина претендовала на пост первого зама. Но Майе Есиной удалось удержаться на этой позиции. Гулина возглавляла депполитики рекордно короткий срок — с 28 мая, когда экс-губернатор Наталья Комарова назначила ее на должность на фоне слухов о собственной отставке, и до смены кабмина новым губернатором Русланом Кухаруком прошло всего 109 дней. Для сравнения, предшественник Гулиной Александр Скурихин проработал на этой позиции девять лет.
На момент публикации новости сохранили свои должности и другие заместители Гулиной, работавшие еще при Скурихине: зам по координации органов публичной власти Радик Батретдинов и зам по массовым коммуникациям Галина Липатова, давняя соратница бывшего первого вице-губернатора ХМАО по политике Алексея Шипилова.
Гулина в беседе с журналистом агентства уточнила, что на новой позиции она назначена ответственной за проведение муниципальной реформы. Также она будет представлять интересы Югры во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Ранее URA.RU писало о том, что глава депполитики ХМАО Наталья Гулина сохранит место в команде обновленного кабмина. За время работы в правительстве Гулина зарекомендовала себя как грамотный юрист, специализирующийся именно на вопросах муниципалитетов.
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