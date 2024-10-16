На реке в ХМАО спасатели обнаружили тело рыбака

Югорчанин несколько дней назад отправился на рыбалку и пропал
В Нижневартовском районе ХМАО в устье реки Аган спасатели обнаружили тело рыбака. О происшествии в соцсети сообщило окружное Управление МЧС.
«На водных объектах зарегистрировано происшествие. В Нижневартовском районе в устье реки Аган в воде рядом с лодкой и сетями обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что несколькими днями ранее мужчина отправился на рыбалку, но вскоре перестал выходить с родственниками на связь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!