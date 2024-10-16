16 октября 2024

На реке в ХМАО спасатели обнаружили тело рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин несколько дней назад отправился на рыбалку и пропал
Югорчанин несколько дней назад отправился на рыбалку и пропал Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО в устье реки Аган спасатели обнаружили тело рыбака. О происшествии в соцсети сообщило окружное Управление МЧС.

«На водных объектах зарегистрировано происшествие. В Нижневартовском районе в устье реки Аган в воде рядом с лодкой и сетями обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что несколькими днями ранее мужчина отправился на рыбалку, но вскоре перестал выходить с родственниками на связь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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В Нижневартовском районе ХМАО в устье реки Аган спасатели обнаружили тело рыбака. О происшествии в соцсети сообщило окружное Управление МЧС. «На водных объектах зарегистрировано происшествие. В Нижневартовском районе в устье реки Аган в воде рядом с лодкой и сетями обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что несколькими днями ранее мужчина отправился на рыбалку, но вскоре перестал выходить с родственниками на связь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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