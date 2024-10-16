«Лишили радости»: в ХМАО жители остались без концертов культового оркестра

Жители Нефтеюганска (ХМАО) остались без концертов духового оркестра, которым руководил заслуженный деятель культуры Владимир Мадонов. Причиной роспуска музыкального коллектива стал уход Мадонова на пенсию.
«Наш город лишили живой радости. Оказывается, после ухода на пенсию Владимира Мадонова, его духовой оркестр и джаз-бэнд распустили. Просто уволили всех музыкантов. Духового оркестра в Нефтеюганске больше нет! Больше не будет музыкальных программ для старожилов и ветеранов», — пожаловались местные жители в городском паблике в соцсети «ВКонтакте».
Местные также обратились к мэру Нефтеюганска Юрию Чекунову. «Юрий Васильевич, верните, пожалуйста нам духовой оркестр и джаз-бенд Владимира Мадонова», — попросили нефтеюганцы. «Я смотрю все сообщения и всю информацию беру во внимание», — ответил Чекунов.
В разговоре с корреспондентом URA.RU зампредседателя комитета культуры и туризма администрации Нефтеюганска Ольга Чуркина отказалась комментировать ситуацию. Агентство направило запрос в мэрию. Ответ ожидается.
Мадонов основал духовой оркестр в Нефтеюганске еще в 1975 году. Коллектив занимал почетное место в культурной жизни города.
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