Врач из ХМАО посоветовала полезные сладости вместо шоколада

Врач-нутрициолог из Сургута (ХМАО) Жанна Садовская советует югорчанам заменить шоколад полезными сладостями. Среди них — сухофрукты, пастила и зефир.
«Заменить шоколад можно пастилой и сухофруктами — сушеным манго или курагой. Полезнее всего будет натуральная пастила, но при покупке этой сладости в магазине нужно обратить внимание на состав. А зефир, например, считается низкокалорийным продуктом и содержит пектин. Этот компонент полезен для желудочно-кишечного тракта», — рассказала Садовская в беседе с URA.RU.
Нутрициолог рекомендует не злоупотреблять полезными сладостями, а людям с проблемами со здоровьем и вовсе стоит от них отказаться. «Надо понимать, что все эти сладости — для людей, у которых нет сильных проблем со здоровьем. Большое количество фруктозы — это тоже нехорошо. Даже если эта сладость и полезная, ее можно употреблять только в ограниченном количестве», — добавила собеседница агентства.
Тем, кто не может отказаться от шоколада, врач советует делать выбор в пользу горького шоколада — он менее вреден в сравнении с другими видами. «Склоняюсь к темному либо горькому шоколаду. Пусть даже в нем будут какие-то добавки — ягоды, орехи. Также можно попробовать сделать в домашних условиях шоколад из кэроба», — рассказала собеседница агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, чем вреден трендовый дубайский шоколад. Ингредиенты, из которого готовят десерт, содержат много сахара. Поэтому злоупотребление таким шоколадом может обернуться не только набором лишнего веса, но и проблемами со здоровьем.
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