Дочка «ННК» в ХМАО задолжала Росприроднадзору четверть миллиарда рублей

Росприроднадзор ХМАО подал в суд на компанию «Нефтегаз-Югра» (дочернее общество «ННК» Эдуарда Худайнатова) о взыскании задолженности в четверть миллиарда рублей. На сайте арбитражного суда указано, что в такую сумму ведомство оценило вред окружающей среде и штрафы за несвоевременное внесение этой платы.
«В арбитражный суд ХМАО поступило исковое заявление Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к АО „Нефтегаз-Югра“ о взыскании задолженности. Задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021, 2022 год составляет 190 503 348 рублей 5 копеек, пени за несвоевременное и неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2021, 2022 год составляют 60 609 005 рублей 1 копейка», — уточняется в исковом заявлении, которое есть в распоряжении агентства.
Суд принял заявление и возбудил производство по делу. Заседание назначено на ноябрь. Владельцем компании «Нефтегаз-Югра», по данным открытых источников, выступает ООО «Нефтегазинвест», учредителем которого является ООО «ННК-Ойл» и Эдуард Худайнатов. Агентство направило в компанию запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что компания «ННК-Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» подала в суд на «Строительно-транспортную компанию „Велес“ из Радужного (ХМАО). Нефтяники потребовали вернуть стройматериалы, которые были предоставлены подрядчику, и взыскать неустойку.
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