16 октября 2024
15 октября 2024

За какими услугами жители ХМАО чаще всего идут к бьюти-мастерам

В ХМАО почти треть спроса бьюти-услуг приходится на уход за ногтями
© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан 29% спроса приходится на услуги маникюра и педикюра
У югорчан 29% спроса приходится на услуги маникюра и педикюра Фото:

В топ бьюти-процедур у жителей ХМАО вошли услуги маникюра и педикюра, наращивание ресниц, а также парикмахерские услуги. Спрос на них составил 29%, 22% и 12% соответственно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».

«На услуги маникюра и педикюра у югорчан по итогам сентября 2024 года пришлось 29% спроса. В топ-3 вошли также услуги по уходу за бровями и ресницами — 22% спроса, а также парикмахерские услуги — 12% спроса», — говорится в сообщении.

Также эксперты отметили, что в целом востребованность услуг красоты в ХМАО за год выросла на 25%. При этом у югорчан вырос интерес к домашним бьюти-услугам. Более всего это сказалось на популярности макияжа — спрос на оказание данной услуги на дому за год подскочил на 124%.

Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО ранее посоветовали югорчанкам убедиться в наличии сертифицированных документов у мастеров маникюра. Внимание также следует обратить на отзывы работ мастера и соблюдение санитарных норм.

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В топ бьюти-процедур у жителей ХМАО вошли услуги маникюра и педикюра, наращивание ресниц, а также парикмахерские услуги. Спрос на них составил 29%, 22% и 12% соответственно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг». «На услуги маникюра и педикюра у югорчан по итогам сентября 2024 года пришлось 29% спроса. В топ-3 вошли также услуги по уходу за бровями и ресницами — 22% спроса, а также парикмахерские услуги — 12% спроса», — говорится в сообщении. Также эксперты отметили, что в целом востребованность услуг красоты в ХМАО за год выросла на 25%. При этом у югорчан вырос интерес к домашним бьюти-услугам. Более всего это сказалось на популярности макияжа — спрос на оказание данной услуги на дому за год подскочил на 124%. Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО ранее посоветовали югорчанкам убедиться в наличии сертифицированных документов у мастеров маникюра. Внимание также следует обратить на отзывы работ мастера и соблюдение санитарных норм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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