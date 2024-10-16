За какими услугами жители ХМАО чаще всего идут к бьюти-мастерам

В топ бьюти-процедур у жителей ХМАО вошли услуги маникюра и педикюра, наращивание ресниц, а также парикмахерские услуги. Спрос на них составил 29%, 22% и 12% соответственно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».
«На услуги маникюра и педикюра у югорчан по итогам сентября 2024 года пришлось 29% спроса. В топ-3 вошли также услуги по уходу за бровями и ресницами — 22% спроса, а также парикмахерские услуги — 12% спроса», — говорится в сообщении.
Также эксперты отметили, что в целом востребованность услуг красоты в ХМАО за год выросла на 25%. При этом у югорчан вырос интерес к домашним бьюти-услугам. Более всего это сказалось на популярности макияжа — спрос на оказание данной услуги на дому за год подскочил на 124%.
Инспекторы Роспотребнадзора ХМАО ранее посоветовали югорчанкам убедиться в наличии сертифицированных документов у мастеров маникюра. Внимание также следует обратить на отзывы работ мастера и соблюдение санитарных норм.
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