16 октября 2024

Врачи из ХМАО рассказали, под какую музыку они хотят проводить операции. Видео

Врачи из ХМАО предпочли бы проводить операции под рок-хиты и шансон
© Служба новостей «URA.RU»
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Анестезиологи предпочли бы в операционной рок-хиты и шансон
Анестезиологи предпочли бы в операционной рок-хиты и шансон Фото:

Югорские анестезиологи рассказали, под какую музыку они бы проводили операции. Среди предпочтений — хиты Queen, Gorillaz, Nautilus Pompilius, а также песни шансонье Михаила Круга. Юмористический видеоролик опубликовал telegram-канала нижневартовской окружной клинической больницы.

«Что слушают анестезиологи? Мы спросили врачей, какую песню они бы выбрали для создания идеальной атмосферы во время операции. Видео несет исключительно развлекательный характер», — пояснили в больнице.

Некоторые из опрошенных врачей предпочли бы слушать рок-группы. А другие — шансон или классическую музыку.

Ранее URA.RU рассказывало, в какие приметы верят врачи в ХМАО. Медики признались, что выключают свет ночью в приемном отделении и просят не желать им хорошей смены.

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Югорские анестезиологи рассказали, под какую музыку они бы проводили операции. Среди предпочтений — хиты Queen, Gorillaz, Nautilus Pompilius, а также песни шансонье Михаила Круга. Юмористический видеоролик опубликовал telegram-канала нижневартовской окружной клинической больницы. «Что слушают анестезиологи? Мы спросили врачей, какую песню они бы выбрали для создания идеальной атмосферы во время операции. Видео несет исключительно развлекательный характер», — пояснили в больнице. Некоторые из опрошенных врачей предпочли бы слушать рок-группы. А другие — шансон или классическую музыку. Ранее URA.RU рассказывало, в какие приметы верят врачи в ХМАО. Медики признались, что выключают свет ночью в приемном отделении и просят не желать им хорошей смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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