Югорские анестезиологи рассказали, под какую музыку они бы проводили операции. Среди предпочтений — хиты Queen, Gorillaz, Nautilus Pompilius, а также песни шансонье Михаила Круга. Юмористический видеоролик опубликовал telegram-канала нижневартовской окружной клинической больницы.
«Что слушают анестезиологи? Мы спросили врачей, какую песню они бы выбрали для создания идеальной атмосферы во время операции. Видео несет исключительно развлекательный характер», — пояснили в больнице.
Некоторые из опрошенных врачей предпочли бы слушать рок-группы. А другие — шансон или классическую музыку.
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