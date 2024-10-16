16 октября 2024

Жители ХМАО выбрали лучшего участкового полицейского

Лучшим участковым полицейским стал сотрудник из Нефтеюганска
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучшим участковым в ХМАО стал полицейский из Нефтеюганска
Лучшим участковым в ХМАО стал полицейский из Нефтеюганска Фото:

Лучшим участковым полиции стал сотрудник из Нефтеюганска (ХМАО) старший лейтенант полиции Владислав Сальников. За него проголосовали более 56 тысяч югорчан на региональном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024», сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

«Наибольшее количество голосов (56525) набрал полицейский из Нефтеюганска, старший лейтенант полиции Владислав Сальников. Второе место у участкового из Югорска старшего лейтенанта полиции Антона Чулкова (50611), замыкает тройку лидеров — капитан полиции Вадим Клепиков из Когалыма (35130)», — сообщает полиция ХМАО.

Владислав Сальников служит в органах внутренних дел с 2019 года. За все время он более 18 раз был отмечен ведомственными наградами. Офицер будет представлять Югру на заключительном этапе конкурса.

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Лучшим участковым полиции стал сотрудник из Нефтеюганска (ХМАО) старший лейтенант полиции Владислав Сальников. За него проголосовали более 56 тысяч югорчан на региональном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024», сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «Наибольшее количество голосов (56525) набрал полицейский из Нефтеюганска, старший лейтенант полиции Владислав Сальников. Второе место у участкового из Югорска старшего лейтенанта полиции Антона Чулкова (50611), замыкает тройку лидеров — капитан полиции Вадим Клепиков из Когалыма (35130)», — сообщает полиция ХМАО. Владислав Сальников служит в органах внутренних дел с 2019 года. За все время он более 18 раз был отмечен ведомственными наградами. Офицер будет представлять Югру на заключительном этапе конкурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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