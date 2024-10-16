Жители ХМАО выбрали лучшего участкового полицейского

Лучшим участковым полиции стал сотрудник из Нефтеюганска (ХМАО) старший лейтенант полиции Владислав Сальников. За него проголосовали более 56 тысяч югорчан на региональном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024», сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
«Наибольшее количество голосов (56525) набрал полицейский из Нефтеюганска, старший лейтенант полиции Владислав Сальников. Второе место у участкового из Югорска старшего лейтенанта полиции Антона Чулкова (50611), замыкает тройку лидеров — капитан полиции Вадим Клепиков из Когалыма (35130)», — сообщает полиция ХМАО.
Владислав Сальников служит в органах внутренних дел с 2019 года. За все время он более 18 раз был отмечен ведомственными наградами. Офицер будет представлять Югру на заключительном этапе конкурса.
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