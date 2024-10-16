Роспотребнадзор раскрыл, сколько изъято в ХМАО опасных продуктов

В ХМАО с января по сентябрь текущего года в ходе проверок, обследований и выездных мероприятий изъято более 1,5 тонны некачественных продуктов. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
«За 9 месяцев 2024 года специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальных отделов проведено 107 проверок, 319 выездных обследований и 927 профилактических мероприятий. Из оборота изъято некачественной продукции массой более 1,5 тонны», — сообщается на сайте ведомства.
Чаще всего некачественными оказывались кондитерские изделия — 8,5% из числа исследованных проб. Также в этот список вошло мясо и мясные продукты (5,1%), молоко и молочная продукция (5,7%), птица и яйца (3,9%), кулинарные изделия (3,5%) и безалкогольные напитки (3%). Всего проверку прошли четыре тонны продуктов, а недобросовестные предприниматели уже заплатили штрафов на сумму более двух миллионов рублей.
Роспотребнадзор ранее через суд добился закрытия кафе «Itstime»» в Советском (ХМАО). Причиной стала антисанитария в заведении, насекомые в цехе, отсутствие медкнижек у работников и другие нарушения.
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