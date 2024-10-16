16 октября 2024
15 октября 2024

Роспотребнадзор раскрыл, сколько изъято в ХМАО опасных продуктов

Роспотребнадзор ХМАО изъял более 1,5 тонны некачественных продуктов
© Служба новостей «URA.RU»
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За первые девять месяцев текущего года предприниматели заплатили более двух миллионов штрафов
За первые девять месяцев текущего года предприниматели заплатили более двух миллионов штрафов Фото:

В ХМАО с января по сентябрь текущего года в ходе проверок, обследований и выездных мероприятий изъято более 1,5 тонны некачественных продуктов. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«За 9 месяцев 2024 года специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальных отделов проведено 107 проверок, 319 выездных обследований и 927 профилактических мероприятий. Из оборота изъято некачественной продукции массой более 1,5 тонны», — сообщается на сайте ведомства.

Чаще всего некачественными оказывались кондитерские изделия — 8,5% из числа исследованных проб. Также в этот список вошло мясо и мясные продукты (5,1%), молоко и молочная продукция (5,7%), птица и яйца (3,9%), кулинарные изделия (3,5%) и безалкогольные напитки (3%). Всего проверку прошли четыре тонны продуктов, а недобросовестные предприниматели уже заплатили штрафов на сумму более двух миллионов рублей.

Роспотребнадзор ранее через суд добился закрытия кафе «Itstime»» в Советском (ХМАО). Причиной стала антисанитария в заведении, насекомые в цехе, отсутствие медкнижек у работников и другие нарушения.

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В ХМАО с января по сентябрь текущего года в ходе проверок, обследований и выездных мероприятий изъято более 1,5 тонны некачественных продуктов. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «За 9 месяцев 2024 года специалистами Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и его территориальных отделов проведено 107 проверок, 319 выездных обследований и 927 профилактических мероприятий. Из оборота изъято некачественной продукции массой более 1,5 тонны», — сообщается на сайте ведомства. Чаще всего некачественными оказывались кондитерские изделия — 8,5% из числа исследованных проб. Также в этот список вошло мясо и мясные продукты (5,1%), молоко и молочная продукция (5,7%), птица и яйца (3,9%), кулинарные изделия (3,5%) и безалкогольные напитки (3%). Всего проверку прошли четыре тонны продуктов, а недобросовестные предприниматели уже заплатили штрафов на сумму более двух миллионов рублей. Роспотребнадзор ранее через суд добился закрытия кафе «Itstime»» в Советском (ХМАО). Причиной стала антисанитария в заведении, насекомые в цехе, отсутствие медкнижек у работников и другие нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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