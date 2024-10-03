Депздрав сделал заявление о младенческой смертности в ХМАО

В депздраве ХМАО опровергли рост младенческой смертности, который наблюдается с начала 2024 года по данным Росстата. В пресс-службе окружного ведомства URA.RU пояснили, что показатели федеральной службы госстатистики некорректны из-за включения в число детских смертей случаев за конец 2023 года.
«В соответствии с оперативными данными официальной статистики Росстата в число случаев младенческой смертности в автономном округе в 2024 году вошли случаи, произошедшие в конце 2023; Случаи, произошедшие в других регионах, зарегистрированные в ХМАО. А также зарегистрированы случаи смерти детей до года иностранных граждан, прибывших на территорию автономного округа», — прокомментировали URA.RU в депздраве ХМАО.
Чтобы снизить младенческую смертность, окружные медорганизации проводят консультации, где напоминают о необходимости наблюдения у врачей беременных и младенцев. А преждевременные роды, в большинстве случаев, принимают в югорских перинатальных центрах, оборудованных современными технологиями для выхаживания недоношенных детей.
«Выживаемость недоношенных детей, рожденных с низкой массой тела, в ХМАО составляет более 90%. Показатель увеличивается за счет внедрения в округе инновационных технологий сохранения жизни и здоровья матери и ребенка. <…> По предварительным данным, за девять месяцев 2024 года наблюдается снижение регистрируемых случаев младенческой смертности в автономном округе», — добавили в окружном депздраве.
Тем временем Росстат опубликовал в сентябре тревожную статистику: в ХМАО за семь месяцев 2024 года умерли 47 младенцев в возрасте до года. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель был равен 27. Депздрав округа не раскрыл агентству актуальный показатель младенческой смертности.
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