17 октября 2024

В Перми ремонт на улице Чкалова спровоцировал пробку

© Служба новостей «URA.RU»
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На участке от Старцева до Чкалова образовался затор
На участке от Старцева до Чкалова образовался затор Фото:

Пермяки встали в огромную пробку от Старцева до Чкалова. Судя по онлайн-картам, в районе пробки проходят дорожные работы.

«Огромная пробка на Улице Чкалова. Стоит с 8 часов и практически не двигается», — сообщается в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало о пробках на участке трассы у ДКЖ. Восьмибалльные пробки возникли из-за открытия развязки на Строителей.

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Пермяки встали в огромную пробку от Старцева до Чкалова. Судя по онлайн-картам, в районе пробки проходят дорожные работы. «Огромная пробка на Улице Чкалова. Стоит с 8 часов и практически не двигается», — сообщается в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало о пробках на участке трассы у ДКЖ. Восьмибалльные пробки возникли из-за открытия развязки на Строителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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