В Перми ремонт на улице Чкалова спровоцировал пробку

На участке от Старцева до Чкалова образовался затор
Пермяки встали в огромную пробку от Старцева до Чкалова. Судя по онлайн-картам, в районе пробки проходят дорожные работы.
«Огромная пробка на Улице Чкалова. Стоит с 8 часов и практически не двигается», — сообщается в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало о пробках на участке трассы у ДКЖ. Восьмибалльные пробки возникли из-за открытия развязки на Строителей.
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