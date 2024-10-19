Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

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Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах
Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах Фото:

Подросток Илья Пичугин, погибший в Охотском море, будет похоронен в Красноярске. А его отец, Сергей Пичугин — в Улан-Удэ. 

«Сергея и Илью Пичугиных, которые погибли в Охотском море, похоронят в разных городах», — сообщил Life.ru. Сергея похоронят в Улан-Удэ, а его сына — в Красноярске.

Ранее в Охотском море был найдет катамаран с пропавшими пару месяцев назад путешественниками, отправившимися наблюдать за китами. Люди дрейфовали два месяца. Двое из трех человек погибло. Что известно о трагедии — в материале URA.RU.

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Подросток Илья Пичугин, погибший в Охотском море, будет похоронен в Красноярске. А его отец, Сергей Пичугин — в Улан-Удэ.  «Сергея и Илью Пичугиных, которые погибли в Охотском море, похоронят в разных городах», — сообщил Life.ru. Сергея похоронят в Улан-Удэ, а его сына — в Красноярске. Ранее в Охотском море был найдет катамаран с пропавшими пару месяцев назад путешественниками, отправившимися наблюдать за китами. Люди дрейфовали два месяца. Двое из трех человек погибло. Что известно о трагедии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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