Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах
Подросток Илья Пичугин, погибший в Охотском море, будет похоронен в Красноярске. А его отец, Сергей Пичугин — в Улан-Удэ.
«Сергея и Илью Пичугиных, которые погибли в Охотском море, похоронят в разных городах», — сообщил Life.ru. Сергея похоронят в Улан-Удэ, а его сына — в Красноярске.
Ранее в Охотском море был найдет катамаран с пропавшими пару месяцев назад путешественниками, отправившимися наблюдать за китами. Люди дрейфовали два месяца. Двое из трех человек погибло. Что известно о трагедии — в материале URA.RU.
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