Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что Запад готов на многое, лишь бы подставить Россию. В том числе и на подрыв Киевской гидроэлектростанции, которая приведет к тому, что пол-Киева будет смыто и погибнут десятки тысяч людей. Об этом он рассказал журналистам.
«Они [Киев и его западные партнеры] могут использовать все что угодно [для того, чтобы подставить Россию]. Они могут подорвать плотину киевскую и обвинить в этом нас. Смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей», — заявил Балицкий в интервью ТАСС. Он также назвал украинцев русскими людьми, которые заболели «неприличной болезнью» — национализмом. Балицкий также добавил, что Запад заинтересован в том, чтобы России, как и Украине, был нанесен наиболее серьезный урон.
Ранее в Кремле отмечали, что велика вероятность проведения Киевом диверсии, связанной с Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Киев способен на что угодно и уже доказывал это. В пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) также говорили, что Запад и Украина могут готовить провокацию в Сирии с применением химоружия для того, чтобы обвинить Россию.
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