Балицкий: Запад готов буквально затопить пол-Киева, лишь бы подставить Россию

21 октября 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Евгений Балицкий, что Запад может организовать подрыв Киевской ГЭС с целью дискредитации РФ (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что Запад готов на многое, лишь бы подставить Россию. В том числе и на подрыв Киевской гидроэлектростанции, которая приведет к тому, что пол-Киева будет смыто и погибнут десятки тысяч людей. Об этом он рассказал журналистам. «Они [Киев и его западные партнеры] могут использовать все что угодно [для того, чтобы подставить Россию]. Они могут подорвать плотину киевскую и обвинить в этом нас. Смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей», — заявил Балицкий в интервью ТАСС. Он также назвал украинцев русскими людьми, которые заболели «неприличной болезнью» — национализмом. Балицкий также добавил, что Запад заинтересован в том, чтобы России, как и Украине, был нанесен наиболее серьезный урон. Ранее в Кремле отмечали, что велика вероятность проведения Киевом диверсии, связанной с Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Киев способен на что угодно и уже доказывал это. В пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) также говорили, что Запад и Украина могут готовить провокацию в Сирии с применением химоружия для того, чтобы обвинить Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что Запад готов на многое, лишь бы подставить Россию. В том числе и на подрыв Киевской гидроэлектростанции, которая приведет к тому, что пол-Киева будет смыто и погибнут десятки тысяч людей. Об этом он рассказал журналистам. «Они [Киев и его западные партнеры] могут использовать все что угодно [для того, чтобы подставить Россию]. Они могут подорвать плотину киевскую и обвинить в этом нас. Смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей», — заявил Балицкий в интервью ТАСС. Он также назвал украинцев русскими людьми, которые заболели «неприличной болезнью» — национализмом. Балицкий также добавил, что Запад заинтересован в том, чтобы России, как и Украине, был нанесен наиболее серьезный урон. Ранее в Кремле отмечали, что велика вероятность проведения Киевом диверсии, связанной с Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Киев способен на что угодно и уже доказывал это. В пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) также говорили, что Запад и Украина могут готовить провокацию в Сирии с применением химоружия для того, чтобы обвинить Россию.