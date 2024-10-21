Балицкий: Запад готов буквально затопить пол-Киева, лишь бы подставить Россию

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Каховская ГЭС, водохранилище. Новая Каховка, водохранилище, Новая Каховка, каховская гэс, Каховское море
Евгений Балицкий, что Запад может организовать подрыв Киевской ГЭС с целью дискредитации РФ (архивное фото) Фото:

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что Запад готов на многое, лишь бы подставить Россию. В том числе и на подрыв Киевской гидроэлектростанции, которая приведет к тому, что пол-Киева будет смыто и погибнут десятки тысяч людей. Об этом он рассказал журналистам.

«Они [Киев и его западные партнеры] могут использовать все что угодно [для того, чтобы подставить Россию]. Они могут подорвать плотину киевскую и обвинить в этом нас. Смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей», — заявил Балицкий в интервью ТАСС. Он также назвал украинцев русскими людьми, которые заболели «неприличной болезнью» — национализмом. Балицкий также добавил, что Запад заинтересован в том, чтобы России, как и Украине, был нанесен наиболее серьезный урон.

Ранее в Кремле отмечали, что велика вероятность проведения Киевом диверсии, связанной с Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Киев способен на что угодно и уже доказывал это. В пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) также говорили, что Запад и Украина могут готовить провокацию в Сирии с применением химоружия для того, чтобы обвинить Россию.

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что Запад готов на многое, лишь бы подставить Россию. В том числе и на подрыв Киевской гидроэлектростанции, которая приведет к тому, что пол-Киева будет смыто и погибнут десятки тысяч людей. Об этом он рассказал журналистам. «Они [Киев и его западные партнеры] могут использовать все что угодно [для того, чтобы подставить Россию]. Они могут подорвать плотину киевскую и обвинить в этом нас. Смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей», — заявил Балицкий в интервью ТАСС. Он также назвал украинцев русскими людьми, которые заболели «неприличной болезнью» — национализмом. Балицкий также добавил, что Запад заинтересован в том, чтобы России, как и Украине, был нанесен наиболее серьезный урон. Ранее в Кремле отмечали, что велика вероятность проведения Киевом диверсии, связанной с Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Киев способен на что угодно и уже доказывал это. В пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) также говорили, что Запад и Украина могут готовить провокацию в Сирии с применением химоружия для того, чтобы обвинить Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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