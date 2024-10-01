Армия и оружие СВР: Запад намерен инсценировать применение химоружия в Сирии против РФ 01 октября 2024 в 11:19 Размер текста - 17 + В СВР заявили о готовившейся провокации НАТО и Украины в Сирии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Западные страны планируют инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР). «Запад намерен инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии», — заявили в СВР, передает ТАСС. Там добавили, что подготовка к такому роду провокации ведут спецслужбы стран НАТО и Украины. Уточняется, что для этого будет задействована НПО «Белые каски». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Западные страны планируют инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР). «Запад намерен инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии», — заявили в СВР, передает ТАСС. Там добавили, что подготовка к такому роду провокации ведут спецслужбы стран НАТО и Украины. Уточняется, что для этого будет задействована НПО «Белые каски». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям