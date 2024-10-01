В СВР заявили о готовившейся провокации НАТО и Украины в Сирии
Западные страны планируют инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР).
«Запад намерен инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии», — заявили в СВР, передает ТАСС. Там добавили, что подготовка к такому роду провокации ведут спецслужбы стран НАТО и Украины. Уточняется, что для этого будет задействована НПО «Белые каски».
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