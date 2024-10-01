СВР: Запад намерен инсценировать применение химоружия в Сирии против РФ

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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, снаряды химоружия
В СВР заявили о готовившейся провокации НАТО и Украины в Сирии Фото:

Западные страны планируют инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР).

«Запад намерен инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии», — заявили в СВР, передает ТАСС. Там добавили, что подготовка к такому роду провокации ведут спецслужбы стран НАТО и Украины. Уточняется, что для этого будет задействована НПО «Белые каски».

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Западные страны планируют инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии. Об этом заявили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР). «Запад намерен инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии», — заявили в СВР, передает ТАСС. Там добавили, что подготовка к такому роду провокации ведут спецслужбы стран НАТО и Украины. Уточняется, что для этого будет задействована НПО «Белые каски».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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