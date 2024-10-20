В Перми взлетели цены на витамины для мужчин

В пермских аптеках выросли цены на витамины для мужчин. В октябре 2024 года стоимость упаковки препаратов Man's formula увеличилась на 70%, по сравнению с сентябрем. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«В сентябре в аптеке комплекс витаминов Man's formula стоил 648 рублей. В октябре цена выросла до 1,1 тысячи рублей. За месяц упаковка подорожала на 70%», — сообщил пермяк.
Читатель добавил, что другие витамины для мужского и женского здоровья тоже стали дороже. В среднем за год цены увеличились на 13-14%. Так, стоимость женских витаминов доходит до 2 тысяч рублей за упаковку из 30 саше, а мужских — до 5 тысяч рублей за упаковку из 15 саше. По данным Росстата, средняя цена с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года на все поливитамины в Перми выросла на 39,04%. URA.RU направило запрос в сеть пермских аптек. Ответ на него ожидается.
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