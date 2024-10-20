20 октября 2024

В Перми взлетели цены на витамины для мужчин

В Перми витамины для мужчин подорожали на 70%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на все поливитамины за год выросли на 39%
Цены на все поливитамины за год выросли на 39% Фото:

В пермских аптеках выросли цены на витамины для мужчин. В октябре 2024 года стоимость упаковки препаратов Man's formula увеличилась на 70%, по сравнению с сентябрем. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В сентябре в аптеке комплекс витаминов Man's formula стоил 648 рублей. В октябре цена выросла до 1,1 тысячи рублей. За месяц упаковка подорожала на 70%», — сообщил пермяк.

Читатель добавил, что другие витамины для мужского и женского здоровья тоже стали дороже. В среднем за год цены увеличились на 13-14%. Так, стоимость женских витаминов доходит до 2 тысяч рублей за упаковку из 30 саше, а мужских — до 5 тысяч рублей за упаковку из 15 саше. По данным Росстата, средняя цена с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года на все поливитамины в Перми выросла на 39,04%. URA.RU направило запрос в сеть пермских аптек. Ответ на него ожидается.

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В пермских аптеках выросли цены на витамины для мужчин. В октябре 2024 года стоимость упаковки препаратов Man's formula увеличилась на 70%, по сравнению с сентябрем. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В сентябре в аптеке комплекс витаминов Man's formula стоил 648 рублей. В октябре цена выросла до 1,1 тысячи рублей. За месяц упаковка подорожала на 70%», — сообщил пермяк. Читатель добавил, что другие витамины для мужского и женского здоровья тоже стали дороже. В среднем за год цены увеличились на 13-14%. Так, стоимость женских витаминов доходит до 2 тысяч рублей за упаковку из 30 саше, а мужских — до 5 тысяч рублей за упаковку из 15 саше. По данным Росстата, средняя цена с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года на все поливитамины в Перми выросла на 39,04%. URA.RU направило запрос в сеть пермских аптек. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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