Выследить рысь помогла камера наружного наблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) рысь проторила охотничью тропу рядом с домами местных жителей. Как URA.RU рассказала владелица дома Елена Ульрих, зверя стали замечать, когда поставили забор.

«Рысь стала приходить, когда установили заграждение. Снизу стались зазоры с землей. По всей видимости, животное проникает через них», — рассказала URA.RU Ульрих.

Жители держат дом как летний и пока не были на месте в деревне. О визитах узнали по записям видеокамеры. Елена отметила, что в выходные приедут: немного страшно, но, заделав ходы, надеются избавиться от непрошенной гостьи.

«Всего в округе обитает до восьми-девяти особей рыси. Стало много зайцев. Вполне возможно, что рысь охотится на них. Судя по полинялому окрасу, это немолодое животное. На людей оно обычно не нападает, если не проявить агрессию первым. Тогда рысь станет опасным противником», — сообщил URA.RU производственный охотничий инспектор Ильдус Хуснутдинов.

Охотники добывают рысей второй год. Делают это с восточной границы Шабуровского госзаказника, где диких кошек много. Рыси наносят ущерб популяции косуль. За копытными хищники охотятся, а когда заваливают, не едят полностью — в укромных местах оставляют запасы, забывая про них.

У каждой кошки есть своя территория. Поэтому на участок к григорьевцам, скорей всего, приходит одно и то же животное. По зимним следам поголовье зверей считают, передавая данные в охотобщество. Лицензии на отстрел выдаются, только если поголовье может нанести существенный урон другим обитателям леса.

Рысь заметили в октябре после установки забора Фото: из архива Елены Ульрих

Обойдя по периметру участок, животное каждый раз удалялось Фото: из архива Елены Ульрих