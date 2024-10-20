20 октября 2024
19 октября 2024

В Нижневартовске рецидивист угнал машину, чтобы развлечься

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин угнал автомобиль, чтобы покататься
Вартовчанин угнал автомобиль, чтобы покататься Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) неоднократно судимый местный житель угнал автомобиль, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба полиции на своем сайте.

«Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он запустил двигатель транспортного средства и отправился в поездку», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина объяснил свой поступок желанием покататься. Но он пробил колесо, оставил автомобиль и ушел.

Силовики возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Нижневартовске (ХМАО) неоднократно судимый местный житель угнал автомобиль, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба полиции на своем сайте. «Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он запустил двигатель транспортного средства и отправился в поездку», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина объяснил свой поступок желанием покататься. Но он пробил колесо, оставил автомобиль и ушел. Силовики возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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