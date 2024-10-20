В Нижневартовске рецидивист угнал машину, чтобы развлечься

Вартовчанин угнал автомобиль, чтобы покататься
В Нижневартовске (ХМАО) неоднократно судимый местный житель угнал автомобиль, чтобы покататься. Об этом сообщает пресс-служба полиции на своем сайте.
«Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он запустил двигатель транспортного средства и отправился в поездку», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина объяснил свой поступок желанием покататься. Но он пробил колесо, оставил автомобиль и ушел.
Силовики возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!