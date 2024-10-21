21 октября 2024

Жителям ХМАО вынесли приговор за участие в экстремистской организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Организатору преступной деятельности суд назначил лишение свободы на 14 лет в исправительной колонии строгого режима
Организатору преступной деятельности суд назначил лишение свободы на 14 лет в исправительной колонии строгого режима Фото:

Сургутский городской суд (ХМАО) приговорил четырех граждан, причастных к деятельности экстремистской организации, к лишению свободы и денежному штрафу, в зависимости от роли и степени участия в правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Суд назначил организатору преступной деятельности наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом один миллион рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в работе общественных организаций, на пять лет. Другие три участника преступной группы осуждены к лишению свободы на срок от 9,6 до 11 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режимов, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Сургутский суд наказал жителя ХМАО за полотенце с экстремистской символикой. Его признали виновным в административном правонарушении и присудили штраф в 1 000 рублей.

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Сургутский городской суд (ХМАО) приговорил четырех граждан, причастных к деятельности экстремистской организации, к лишению свободы и денежному штрафу, в зависимости от роли и степени участия в правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Суд назначил организатору преступной деятельности наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом один миллион рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в работе общественных организаций, на пять лет. Другие три участника преступной группы осуждены к лишению свободы на срок от 9,6 до 11 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режимов, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что Сургутский суд наказал жителя ХМАО за полотенце с экстремистской символикой. Его признали виновным в административном правонарушении и присудили штраф в 1 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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