Жителям ХМАО вынесли приговор за участие в экстремистской организации

Сургутский городской суд (ХМАО) приговорил четырех граждан, причастных к деятельности экстремистской организации, к лишению свободы и денежному штрафу, в зависимости от роли и степени участия в правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Суд назначил организатору преступной деятельности наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом один миллион рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в работе общественных организаций, на пять лет. Другие три участника преступной группы осуждены к лишению свободы на срок от 9,6 до 11 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режимов, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Сургутский суд наказал жителя ХМАО за полотенце с экстремистской символикой. Его признали виновным в административном правонарушении и присудили штраф в 1 000 рублей.
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