В пожаре в офисе пермской ЕР пострадал дрон, купленный для отправки на СВО

При пожаре в офисе пермской ЕР частично пострадала гуманитарная помощь, собранная жителями для бойцов СВО. Как сообщил URA.RU первый замсекретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, наиболее критичные повреждения получил дрон, купленный для отправки в зону спецоперации.
«Критично пострадал один дрон. Подгорели коробки с продуктами, которые пермяки приносили в исполком. Обидно, потому что люди действовали от всей души», — отметил Григорьев.
Он добавил, что отправка гуманитарного груза все равно состоится. Основная его часть уцелела Она пройдет 25 октября от офиса ЕР на Плеханова, 12. «Для нас такие выходки — не помеха», — заявил единоросс.
Днем партийцы выехали на место, чтобы оценить ущерб. Выгорел орготдел, где хранилась документация по членам и сторонникам партии. Но все эти данные сохранились в электронном виде. Юридический отдел и бухгалтерия не пострадали.
Сегодня в офис ЕР уже пришла ремонтная бригада, которая оценивает ущерб и составляет список необходимых работ. «Скоро начнем ремонт и вернемся к дальнейшей жизни», — пояснил Григорьев.
Ранее URA.RU сообщало, что около 23:00 23 октября две женщины бросили бутылки с зажигательной смесью в офис пермской ЕР на ул. Плеханова, 12. Выгорело два кабинета. Поджигательницами оказались жительницы п. Гайны, которых днем 24 октября задержала полиция.
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