23 октября 2024

Пермское заксобрание назначило дату объявления губернаторских выборов

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, зал заседания заксобрания пермского края
Депутаты в июне соберутся на пленарку раньше обычного Фото:

Заксобрание назначило дату заседания, на котором они объявят выборы губернатора Пермского края. Как сообщил во время обсуждения графика работы парламента на 2025 год депутат Евгений Демкин, это необходимо сделать в период с 5 по 15 июня. Поэтому в этом месяце пленарка назначена на 11 число. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

«Прошу обратить внимание, что в июне пленарное заседание запланировано на 11 число. Это связано с необходимостью назначить выборы губернатора в установленном порядке в сроки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Учитывая, что единый день голосования в 2025 году установлен 14 сентября, решение о назначении выборов должно быть принято в период с 5 по 15 июня», — отметил Демкин. Обычно заседания ЗС проходят каждый третий четверг месяца.

Спикер Валерий Сухих в своем комментарии попросил коллег заранее планировать свои личные и рабочие графики. Это необходимо для того, чтобы в парламенте всегда был кворум. После окончания заседания он вновь обратил внимание на дисциплину. Ближе к выборам в заксобрание в 2026 году, по его предположению, прогульщиков будет больше. И поэтому депутаты должны более ответственно относиться к планированию и стараться не пропускать заседания.

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Заксобрание назначило дату заседания, на котором они объявят выборы губернатора Пермского края. Как сообщил во время обсуждения графика работы парламента на 2025 год депутат Евгений Демкин, это необходимо сделать в период с 5 по 15 июня. Поэтому в этом месяце пленарка назначена на 11 число. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Прошу обратить внимание, что в июне пленарное заседание запланировано на 11 число. Это связано с необходимостью назначить выборы губернатора в установленном порядке в сроки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Учитывая, что единый день голосования в 2025 году установлен 14 сентября, решение о назначении выборов должно быть принято в период с 5 по 15 июня», — отметил Демкин. Обычно заседания ЗС проходят каждый третий четверг месяца. Спикер Валерий Сухих в своем комментарии попросил коллег заранее планировать свои личные и рабочие графики. Это необходимо для того, чтобы в парламенте всегда был кворум. После окончания заседания он вновь обратил внимание на дисциплину. Ближе к выборам в заксобрание в 2026 году, по его предположению, прогульщиков будет больше. И поэтому депутаты должны более ответственно относиться к планированию и стараться не пропускать заседания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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