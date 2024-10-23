Пермское заксобрание назначило дату объявления губернаторских выборов

24 октября 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Депутаты в июне соберутся на пленарку раньше обычного Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заксобрание назначило дату заседания, на котором они объявят выборы губернатора Пермского края. Как сообщил во время обсуждения графика работы парламента на 2025 год депутат Евгений Демкин, это необходимо сделать в период с 5 по 15 июня. Поэтому в этом месяце пленарка назначена на 11 число. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Прошу обратить внимание, что в июне пленарное заседание запланировано на 11 число. Это связано с необходимостью назначить выборы губернатора в установленном порядке в сроки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Учитывая, что единый день голосования в 2025 году установлен 14 сентября, решение о назначении выборов должно быть принято в период с 5 по 15 июня», — отметил Демкин. Обычно заседания ЗС проходят каждый третий четверг месяца. Спикер Валерий Сухих в своем комментарии попросил коллег заранее планировать свои личные и рабочие графики. Это необходимо для того, чтобы в парламенте всегда был кворум. После окончания заседания он вновь обратил внимание на дисциплину. Ближе к выборам в заксобрание в 2026 году, по его предположению, прогульщиков будет больше. И поэтому депутаты должны более ответственно относиться к планированию и стараться не пропускать заседания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заксобрание назначило дату заседания, на котором они объявят выборы губернатора Пермского края. Как сообщил во время обсуждения графика работы парламента на 2025 год депутат Евгений Демкин, это необходимо сделать в период с 5 по 15 июня. Поэтому в этом месяце пленарка назначена на 11 число. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Прошу обратить внимание, что в июне пленарное заседание запланировано на 11 число. Это связано с необходимостью назначить выборы губернатора в установленном порядке в сроки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Учитывая, что единый день голосования в 2025 году установлен 14 сентября, решение о назначении выборов должно быть принято в период с 5 по 15 июня», — отметил Демкин. Обычно заседания ЗС проходят каждый третий четверг месяца. Спикер Валерий Сухих в своем комментарии попросил коллег заранее планировать свои личные и рабочие графики. Это необходимо для того, чтобы в парламенте всегда был кворум. После окончания заседания он вновь обратил внимание на дисциплину. Ближе к выборам в заксобрание в 2026 году, по его предположению, прогульщиков будет больше. И поэтому депутаты должны более ответственно относиться к планированию и стараться не пропускать заседания.