Поджигатели офиса пермских единороссов в Перми установлены и задержаны. Ими могут являться близкие родственницы, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
«Предполагаемых поджигателей уже нашли, сейчас с ними работают правоохранительные органы. Это близкие родственницы, скорее всего мать и дочь», — сообщил источник. Он добавил, что женщины могли согласиться на поджог офиса «за определенную сумму денег», которую им пообещали. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.
Ранее в Сети появилась ориентировка на якобы поджигателей здания на Плеханова, 12, где расположен офис пермских единороссов. Сообщалось, что это две женщины, на вид им 30 и 45 лет. Пожар в офисе пермских единороссов произошел ночью 23 октября. По данному факту следственные органы МВД возбудили уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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