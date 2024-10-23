23 октября 2024

Найдены предполагаемые поджигатели пермского офиса «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь уничтожил документы офисе пермских единороссов (архивное фото)
Огонь уничтожил документы офисе пермских единороссов (архивное фото) Фото:

Поджигатели офиса пермских единороссов в Перми установлены и задержаны. Ими могут являться близкие родственницы, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Предполагаемых поджигателей уже нашли, сейчас с ними работают правоохранительные органы. Это близкие родственницы, скорее всего мать и дочь», — сообщил источник. Он добавил, что женщины могли согласиться на поджог офиса «за определенную сумму денег», которую им пообещали. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.

Ранее в Сети появилась ориентировка на якобы поджигателей здания на Плеханова, 12, где расположен офис пермских единороссов. Сообщалось, что это две женщины, на вид им 30 и 45 лет. Пожар в офисе пермских единороссов произошел ночью 23 октября. По данному факту следственные органы МВД возбудили уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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Поджигатели офиса пермских единороссов в Перми установлены и задержаны. Ими могут являться близкие родственницы, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Предполагаемых поджигателей уже нашли, сейчас с ними работают правоохранительные органы. Это близкие родственницы, скорее всего мать и дочь», — сообщил источник. Он добавил, что женщины могли согласиться на поджог офиса «за определенную сумму денег», которую им пообещали. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается. Ранее в Сети появилась ориентировка на якобы поджигателей здания на Плеханова, 12, где расположен офис пермских единороссов. Сообщалось, что это две женщины, на вид им 30 и 45 лет. Пожар в офисе пермских единороссов произошел ночью 23 октября. По данному факту следственные органы МВД возбудили уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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