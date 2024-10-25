Пермь претендует на звание Молодежной столицы России

Пермь поборется за звание «Молодежная столица России — 2025». Город вошел в пятерку финалистов в конкурсе от Росмолодежи. В рамках конкурса пройдут инспекционные выезды, в результате которых определят победителя, — сообщается на официальном сайте организации.
«Пять городов в шаге от победы: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск, Хабаровск. И каждый из них по-своему уникален. Совсем скоро будем наблюдать за инспекционными выездами в нашем тревел-шоу», — сообщили в официальной группе Росмолодежи «ВКонтакте».
Оценивать город будет специальная делегация. В случае победы Пермь получит право на проведение проектов экосистемы Росмолодежи. Это поможет продемонстрировать собственные проекты на федеральном уровне. Народное голосование пройдет в декабре на платформе обратной связи портала Госуслуг. Победителя определят в конце 2024 года — по итогам всех конкурсных этапов.
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