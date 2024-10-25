25 октября 2024

Пермь претендует на звание Молодежной столицы России

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь вошла в пятерку финалистов в конкурсе от Росмолодежи
Пермь вошла в пятерку финалистов в конкурсе от Росмолодежи Фото:

Пермь поборется за звание «Молодежная столица России — 2025». Город вошел в пятерку финалистов в конкурсе от Росмолодежи. В рамках конкурса пройдут инспекционные выезды, в результате которых определят победителя, — сообщается на официальном сайте организации.

«Пять городов в шаге от победы: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск, Хабаровск. И каждый из них по-своему уникален. Совсем скоро будем наблюдать за инспекционными выездами в нашем тревел-шоу»,  — сообщили в официальной группе Росмолодежи «ВКонтакте».

Оценивать город будет специальная делегация. В случае победы Пермь получит право на проведение проектов экосистемы Росмолодежи. Это поможет продемонстрировать собственные проекты на федеральном уровне. Народное голосование пройдет в декабре на платформе обратной связи портала Госуслуг. Победителя определят в конце 2024 года — по итогам всех конкурсных этапов.

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Пермь поборется за звание «Молодежная столица России — 2025». Город вошел в пятерку финалистов в конкурсе от Росмолодежи. В рамках конкурса пройдут инспекционные выезды, в результате которых определят победителя, — сообщается на официальном сайте организации. «Пять городов в шаге от победы: Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск, Хабаровск. И каждый из них по-своему уникален. Совсем скоро будем наблюдать за инспекционными выездами в нашем тревел-шоу»,  — сообщили в официальной группе Росмолодежи «ВКонтакте». Оценивать город будет специальная делегация. В случае победы Пермь получит право на проведение проектов экосистемы Росмолодежи. Это поможет продемонстрировать собственные проекты на федеральном уровне. Народное голосование пройдет в декабре на платформе обратной связи портала Госуслуг. Победителя определят в конце 2024 года — по итогам всех конкурсных этапов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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