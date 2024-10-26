Иран сбил израильские истребители и беспилотники

Израиль атаковал Иран дронами и истребителями
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Иран, отражая атаку Израиля, сбил несколько БПЛА и истребителей армии страны. Об этом сообщил депутат иранского парламента Аболфазл Зохреванд.
«Иран сбил ряд истребителей и беспилотников Израиля», — заявил Зохреванд, отмечая, что таким образом была отражена израильская атака. Его слова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия предупредила иранскую сторону о возможном ударе Израиля утром 26 октября. Разведданные от РФ пришли за несколько часов до атаки.
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