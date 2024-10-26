Иран сбил израильские истребители и беспилотники

26 октября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Израиль атаковал Иран дронами и истребителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Иран, отражая атаку Израиля, сбил несколько БПЛА и истребителей армии страны. Об этом сообщил депутат иранского парламента Аболфазл Зохреванд. «Иран сбил ряд истребителей и беспилотников Израиля», — заявил Зохреванд, отмечая, что таким образом была отражена израильская атака. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Россия предупредила иранскую сторону о возможном ударе Израиля утром 26 октября. Разведданные от РФ пришли за несколько часов до атаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран, отражая атаку Израиля, сбил несколько БПЛА и истребителей армии страны. Об этом сообщил депутат иранского парламента Аболфазл Зохреванд. «Иран сбил ряд истребителей и беспилотников Израиля», — заявил Зохреванд, отмечая, что таким образом была отражена израильская атака. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Россия предупредила иранскую сторону о возможном ударе Израиля утром 26 октября. Разведданные от РФ пришли за несколько часов до атаки.