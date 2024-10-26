Иран сбил израильские истребители и беспилотники

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Израиль атаковал Иран дронами и истребителями Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Иран, отражая атаку Израиля, сбил несколько БПЛА и истребителей армии страны. Об этом сообщил депутат иранского парламента Аболфазл Зохреванд.

«Иран сбил ряд истребителей и беспилотников Израиля», — заявил Зохреванд, отмечая, что таким образом была отражена израильская атака. Его слова передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия предупредила иранскую сторону о возможном ударе Израиля утром 26 октября. Разведданные от РФ пришли за несколько часов до атаки.

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Иран, отражая атаку Израиля, сбил несколько БПЛА и истребителей армии страны. Об этом сообщил депутат иранского парламента Аболфазл Зохреванд. «Иран сбил ряд истребителей и беспилотников Израиля», — заявил Зохреванд, отмечая, что таким образом была отражена израильская атака. Его слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Россия предупредила иранскую сторону о возможном ударе Израиля утром 26 октября. Разведданные от РФ пришли за несколько часов до атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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