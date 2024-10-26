26 октября 2024

Депутат Рады Шевченко призвал срочно начать переговоры с Россией

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Раннее начало переговоров позволит Украине выгодно сформулировать условия, заявил Шевченко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко выразил мнение о необходимости как можно скорее начать переговоры с Россией. Он озвучил это предложение в своем telegram-канале, подчеркнув, что раннее начало диалога позволит Украине выгодно сформулировать условия.

«Чем раньше переговоры начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», — написал Шевченко. Депутат также подчеркивает важность двух основных условий для эффективных переговоров: равновесия интересов между сторонами и способности сторон воспринимать друг друга адекватно.

По словам Шевченко, первое условие предполагает отказ от односторонних требований. А второе — налаживание контакта между различными менталитетами, что является ключом к взаимопониманию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times назвал «первый шаг» к прекращению конфликта на Украине. Для этого, по его словам, нужно прекратить удары по энергообъектам.

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Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко выразил мнение о необходимости как можно скорее начать переговоры с Россией. Он озвучил это предложение в своем telegram-канале, подчеркнув, что раннее начало диалога позволит Украине выгодно сформулировать условия. «Чем раньше переговоры начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», — написал Шевченко. Депутат также подчеркивает важность двух основных условий для эффективных переговоров: равновесия интересов между сторонами и способности сторон воспринимать друг друга адекватно. По словам Шевченко, первое условие предполагает отказ от односторонних требований. А второе — налаживание контакта между различными менталитетами, что является ключом к взаимопониманию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times назвал «первый шаг» к прекращению конфликта на Украине. Для этого, по его словам, нужно прекратить удары по энергообъектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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