Депутат Рады Шевченко призвал срочно начать переговоры с Россией

27 октября 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Раннее начало переговоров позволит Украине выгодно сформулировать условия, заявил Шевченко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко выразил мнение о необходимости как можно скорее начать переговоры с Россией. Он озвучил это предложение в своем telegram-канале, подчеркнув, что раннее начало диалога позволит Украине выгодно сформулировать условия. «Чем раньше переговоры начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», — написал Шевченко. Депутат также подчеркивает важность двух основных условий для эффективных переговоров: равновесия интересов между сторонами и способности сторон воспринимать друг друга адекватно. По словам Шевченко, первое условие предполагает отказ от односторонних требований. А второе — налаживание контакта между различными менталитетами, что является ключом к взаимопониманию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times назвал «первый шаг» к прекращению конфликта на Украине. Для этого, по его словам, нужно прекратить удары по энергообъектам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко выразил мнение о необходимости как можно скорее начать переговоры с Россией. Он озвучил это предложение в своем telegram-канале, подчеркнув, что раннее начало диалога позволит Украине выгодно сформулировать условия. «Чем раньше переговоры начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», — написал Шевченко. Депутат также подчеркивает важность двух основных условий для эффективных переговоров: равновесия интересов между сторонами и способности сторон воспринимать друг друга адекватно. По словам Шевченко, первое условие предполагает отказ от односторонних требований. А второе — налаживание контакта между различными менталитетами, что является ключом к взаимопониманию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times назвал «первый шаг» к прекращению конфликта на Украине. Для этого, по его словам, нужно прекратить удары по энергообъектам.