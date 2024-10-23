Подозреваемые в поджоге офиса «Единой России» приехали в Пермь за 355 км из Гайн

Женщины, которых задержали по подозрению поджоге пермского офиса партии «Единая Россия», приехали в город из поселка Гайны. Он находится в 355 км от Перми. Об этом сообщают источники СМИ.
«Задержанными оказались жительницы поселка Гайны. Обе уроженки поселка ранее не судимы», — сообщает в Telegram газета «Звезда».
URA.RU уже рассказывало, что подозреваемые — предположительно мать и дочь. Пожар в офисе пермских единороссов произошел ночью 23 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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