23 октября 2024

Подозреваемые в поджоге офиса «Единой России» приехали в Пермь за 355 км из Гайн

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, женщины бросили в офис бутылки с зажигательной смесью
Предположительно, женщины бросили в офис бутылки с зажигательной смесью Фото:

Женщины, которых задержали по подозрению поджоге пермского офиса партии «Единая Россия», приехали в город из поселка Гайны. Он находится в 355 км от Перми. Об этом сообщают источники СМИ.

«Задержанными оказались жительницы поселка Гайны. Обе уроженки поселка ранее не судимы», — сообщает в Telegram газета «Звезда».

URA.RU уже рассказывало, что подозреваемые — предположительно мать и дочь. Пожар в офисе пермских единороссов произошел ночью 23 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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Женщины, которых задержали по подозрению поджоге пермского офиса партии «Единая Россия», приехали в город из поселка Гайны. Он находится в 355 км от Перми. Об этом сообщают источники СМИ. «Задержанными оказались жительницы поселка Гайны. Обе уроженки поселка ранее не судимы», — сообщает в Telegram газета «Звезда». URA.RU уже рассказывало, что подозреваемые — предположительно мать и дочь. Пожар в офисе пермских единороссов произошел ночью 23 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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