25 октября 2024

Пермяков ждет мокрый снег

Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Пермском крае до конца октября
© Служба новостей «URA.RU»
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31 октября ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега
31 октября ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега Фото:

В выходные дни в Пермском крае ожидается в основном облачная погода, слабый ветер или штиль. Осадки будут слабыми, но дождь сменится мокрым снегом. Об этом сообщили синоптики госуниверситета в telegram-канале «Опасные природные явления».

«Температура воздуха по краю в субботу ночью 0…+3 градуса, днем 0…+4 градуса, в Перми в течение суток +1…+3 градуса. В ночь на воскресенье прохладнее (в основном 0…-2 градуса), днем 0…+3 градуса по всей территории края, кроме восточных районов, где может быть чуть ниже 0 градусов», — сообщается в telegram-канале.

Метеорологи уточняют, что до 30 октября погода останется облачной с околонулевой температурой, слабым ветром и незначительными осадками в виде мокрого снега. Ночью 29-30 октября температура может опуститься до -2…-3 градусов. 31 октября ожидается циклон с более значительными осадками, вероятно, в виде мокрого снега.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прогнозируют теплую зиму. Такой вывод синоптики сделали по характеру погоды в третьей декаде октября.

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В выходные дни в Пермском крае ожидается в основном облачная погода, слабый ветер или штиль. Осадки будут слабыми, но дождь сменится мокрым снегом. Об этом сообщили синоптики госуниверситета в telegram-канале «Опасные природные явления». «Температура воздуха по краю в субботу ночью 0…+3 градуса, днем 0…+4 градуса, в Перми в течение суток +1…+3 градуса. В ночь на воскресенье прохладнее (в основном 0…-2 градуса), днем 0…+3 градуса по всей территории края, кроме восточных районов, где может быть чуть ниже 0 градусов», — сообщается в telegram-канале. Метеорологи уточняют, что до 30 октября погода останется облачной с околонулевой температурой, слабым ветром и незначительными осадками в виде мокрого снега. Ночью 29-30 октября температура может опуститься до -2…-3 градусов. 31 октября ожидается циклон с более значительными осадками, вероятно, в виде мокрого снега. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прогнозируют теплую зиму. Такой вывод синоптики сделали по характеру погоды в третьей декаде октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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