Пермяков ждет мокрый снег

В выходные дни в Пермском крае ожидается в основном облачная погода, слабый ветер или штиль. Осадки будут слабыми, но дождь сменится мокрым снегом. Об этом сообщили синоптики госуниверситета в telegram-канале «Опасные природные явления».
«Температура воздуха по краю в субботу ночью 0…+3 градуса, днем 0…+4 градуса, в Перми в течение суток +1…+3 градуса. В ночь на воскресенье прохладнее (в основном 0…-2 градуса), днем 0…+3 градуса по всей территории края, кроме восточных районов, где может быть чуть ниже 0 градусов», — сообщается в telegram-канале.
Метеорологи уточняют, что до 30 октября погода останется облачной с околонулевой температурой, слабым ветром и незначительными осадками в виде мокрого снега. Ночью 29-30 октября температура может опуститься до -2…-3 градусов. 31 октября ожидается циклон с более значительными осадками, вероятно, в виде мокрого снега.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прогнозируют теплую зиму. Такой вывод синоптики сделали по характеру погоды в третьей декаде октября.
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