21 октября 2024

Пермский депутат попросил министра Силуанова поднять командировочные чиновникам

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Антон Силуанов пообещал рассмотреть возможность повышения размера командировочных
Антон Силуанов пообещал рассмотреть возможность повышения размера командировочных Фото:

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников попросил министра финансов РФ Антона Силуанова повысить размер суточных госслужащим. С соответствующей просьбой он обратился во время рабочей встречи либерал-демократов с главой российского минфина.

«Задал свой вопрос относительно возможности пересмотра предельного размера суточных, не облагаемых НДФЛ. На основании федерального закона, с 2008 года он составляет 700 рублей и не менялся уже 14 лет. Между тем, заработная плата государственных служащих была проиндексирована за этот период на 221,94%», — сообщил в своем telegram-канале Постников.

Он добавил, что Антон Силуанов оценил актуальность темы. Также глава минфина России пообещал обсудить возможность повышения размера командировочных госслужащим с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.

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Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников попросил министра финансов РФ Антона Силуанова повысить размер суточных госслужащим. С соответствующей просьбой он обратился во время рабочей встречи либерал-демократов с главой российского минфина. «Задал свой вопрос относительно возможности пересмотра предельного размера суточных, не облагаемых НДФЛ. На основании федерального закона, с 2008 года он составляет 700 рублей и не менялся уже 14 лет. Между тем, заработная плата государственных служащих была проиндексирована за этот период на 221,94%», — сообщил в своем telegram-канале Постников. Он добавил, что Антон Силуанов оценил актуальность темы. Также глава минфина России пообещал обсудить возможность повышения размера командировочных госслужащим с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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