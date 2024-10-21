Пермский депутат попросил министра Силуанова поднять командировочные чиновникам

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников попросил министра финансов РФ Антона Силуанова повысить размер суточных госслужащим. С соответствующей просьбой он обратился во время рабочей встречи либерал-демократов с главой российского минфина.
«Задал свой вопрос относительно возможности пересмотра предельного размера суточных, не облагаемых НДФЛ. На основании федерального закона, с 2008 года он составляет 700 рублей и не менялся уже 14 лет. Между тем, заработная плата государственных служащих была проиндексирована за этот период на 221,94%», — сообщил в своем telegram-канале Постников.
Он добавил, что Антон Силуанов оценил актуальность темы. Также глава минфина России пообещал обсудить возможность повышения размера командировочных госслужащим с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.
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